Треба робити предмети більш прикладними: що показало дослідження в українській освіті

Україна проходила у 2022 році міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022. Результати виявилися гіршими, ніж у 2018 році. Але це цілком прогнозовано.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Наталя Піпа. Відомо, що в межах цього дослідження оцінюють знання та вміння 15-річних учнів до читання, математики та природничо-наукових дисциплін. Його проводять раз на три роки. Але через пандемію востаннє дослідження організували у 2018 році.

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Які результати в українських школярів

Як наголосила Піпа, вперше Україна брала участь у дослідження у 2018 році. Тоді розрив між українськими школярами в місті та селі зі знань математики становив близько 2,5 роки. Саме тому цей предмет згодом став обов'язковим на ЗНО.

Важливо, що це дослідження перевіряє не стільки знання, а вміння застосовувати їх у житті. Цим воно відрізняється від ЗНО. Більшість українських школярів можуть порахувати площу кола та прямокутника. Але коли є завдання вирахувати площу умовної піци, а потім коробки до неї – то у близько половини починають проблеми.

Був вплив пандемії коронавірусу та вже 2 роки повномасштабної війни і постійні стреси. В нас знизилася компетенція читання за 4 роки. Ми і в математиці, і в читанні мусимо шукати шляхи виходу. Але мушу наголосити, що по всьому світу стався спад. Вчора спілкувалася з вчителем фізики з США. Каже, що вони теж помічають, що у старших класах просідає вміння вчитися. Це пов'язане з дистанційним навчанням та коронавірусом,

– сказала Піпа.

Читайте детальні результати дослідження якості української освіти PISA-2022 в матеріалі Освіта24

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Очевидно, що зараз потрібно працювати над психологічною стійкістю дітей та їх здатністю до концентрації. Також важливо, щоб предмети стали більш прикладними, щоб діти розуміли, як застосовувати ці знання в житті.

Виходячи з того, що у нас є, будемо працювати. За 4 роки ми не подолали розрив у математиці між містом та селом. Повномасштабне вторгнення та коронавірус посилили виклики. Українська освіта та більшість вчителів є стійкими та шукають шляхи, як передати знання та компетенції нашим дітям та подбати за їх психічне здоров'я. Це первинне, а далі мусимо надолужувати знання,

– зауважила Піпа.

Чому чимало українських учнів не впоралися з читанням