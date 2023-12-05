Також, за даними звіту PISA, типовий 15-річний підліток в Україні відвідує школу, у якій 42% вчителів проходили курси підвищення кваліфікації протягом трьох місяців перед тестуванням PISA.

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У школах України не вистачає учителів

Активніше підвищують кваліфікацію вчителі закладів з високим соціально-економічним статусом та закладів у великих містах.

Чимало директорів шкіл вважає, що на навчання учнів впливають такі негативні фактори з боку педагогів як:

відсутність на уроці;

непідготовленість;

ігнорування потреб школярів;

суворість;

неготовність до змін.

При цьому, за результатами дослідження, 80% учнів відчувають свою приналежність до школи. Лише незначна частина школярів почувається самотньою у навчальному закладі.

Більшість учнів заявили, що учителі ставляться до них доброзичливо, з повагою та цікавляться їхніми справами.

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