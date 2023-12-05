Про це він повідомив під час презентації результатів міжнародного дослідження PISA-2022 у Києві.

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Скільки випускників педагогічних вишів працюють учителями

Нардеп при цьому заявив, що про необхідність переосмислити систему педагогічної освіти.

Лише 20% випускників педагогічних університетів доходять до роботи вчителем. Це трагедія. Це на 99% відбувається за бюджетні кошти. І над цим ми працюємо зараз з урядом,

– заявив очільник Освітнього комітету.

Також він звернув увагу на питання якості педагогічної освіти та підготовки вчителів.

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