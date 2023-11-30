Дослідження щодо підготовки закладів освіти до 2023/24 навчального року провели у 82 громадах різних регіонів нашої держави.
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У навчальних закладах не вистачає психологів
Так, відповідно до результатів дослідження, школи забезпечені практичними психологами на 80%.
У дитсадках практичні психологи є лише у 33% закладів. 5% з них працюють за сумісництвом.
Найменше психологів у дитячих садках, розташованих у сільській місцевості.
Найгірше забезпечені практичними психологами заклади позашкільної освіти. У більшості з них навіть не передбачили у штаті такої посади. Про це що повідомили 74% опитаних очільників закладів позашкільної освіти.
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Коли і наскільки підвищать зарплату педагогам
- Недавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у 2024 році підвищать зарплату педагогам.
- Це відбудеться у два етапи: І – на 10% з січня; ІІ – на 12,6% з квітня.
- Очільник МОН також зазначив, що у середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень.
- Натомість наступного року ця цифра збільшиться до 14 і 16 тисяч відповідно.