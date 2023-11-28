Про це мовиться у відповідному дослідженні Державної служби якості освіти. Опитали при цьому понад 5 тисяч викладачів та 20 тисяч студентів коледжів і вишів.

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Чи задоволені навчанням українські викладачі й студенти

Так, 95% викладачів і 91% студентів позитивно оцінили організацію навчання на початку навчального року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього навчального року.

Також більше педагогів вказали на високий рівень задоволеності якістю організації освітнього процесу.

Студенти натомість протягом трьох років поспіль помірно оцінюють якість організації навчання.

Також результати опитування продемонстрували, що позитивно відгукуються про організацію навчального процесу ті викладачі, які працюють очно.

Нагадаємо: сферу вищої освіти в Україні очікують фундаментальні зміни. Уряд уже ухвалив відповідний законопроєкт. Деталі читайте за посиланням.