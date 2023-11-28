Об этом говорится в соответствующем исследовании Государственной службы качества образования. Опросили при этом более 5 тысяч преподавателей и 20 тысяч студентов колледжей и вузов.
Смотрите также Безопасность в интернете: где искать качественный украиноязычный обучающий контент для дошкольников
Довольны ли обучением украинские преподаватели и студенты
Так, 95% преподавателей и 91% студентов положительно оценили организацию обучения в начале учебного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего учебного года.
Также больше педагогов отметили высокий уровень удовлетворенности качеством организации образовательного процесса.
Студенты в течение трех лет подряд умеренно оценивают качество организации обучения.
Также результаты опроса продемонстрировали, что положительно отзываются об организации учебного процесса преподаватели, которые работают очно.
- Раньше мы тоже писали, что вице-премьер Михаил Федоров предложил три важных изменения в системе высшего образования.
- Речь идет о наблюдательных советах, грантах и смене финансирования вузов.
- Подробности читайте по ссылке.