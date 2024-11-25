Умеет готовить каждая галицкая хозяйка: что такое "пляцки" и украинское ли это слово
Через месяц украинцы будут праздновать Рождество Христово. Теперь один из крупнейших церковных праздников отмечают в Украине 25 декабря.
Так, готовясь к праздникам, каждая хозяйка, в частности на Галичине, выпекает пляцки. Однако не все украинцы знают, что означает это колоритное слово. 24 Канал раскроет языковые тонкости.
Смотрите также Акомодуйтеся до холодрыги: что на галицкой гваре означают сподни, анцуг и крысы
Что такое "пляцки"?
Слово "пляцки" очень распространено на Галичине. Если взглянуть в Этимологический словарь, прочитаем, что это слово польского происхождения. С польского языка слово "пляцок" (placek) означает сладкий пирог или блинчик.
Пляцком на Западе Украины называют особую сладкую выпечку. Этот десерт похож на торт, только прямоугольной формы. Его подают нарезанным квадратиками. Пляцок привлекателен не извне, как торт, а именно в середине – многоярусный, цветной, с разнообразным наполнением. Галицкие хозяйки пляцки выпекают на свадьбу и различные религиозные праздники.
На галицкой гваре (диалектное слово) пляцок – это:
- сладкий пирог;
- лепёшка;
- нечто плоское.
На Галичине тертыми пляцками называют еще деруны.
Но не только в Галичине известно это слово. На Киевщине "пляцком", например, называют плоский бездрожжевой хлеб – лепешку то есть. А на Волыни так говорят на блины. Деруны также называют тертыми пляцками, как и на Львовщине.
Найти это колоритное слово можно и в песнях артистов.
Пляцки у песне FIINKA - КОЛЄДА: видео
Львовские хозяйки говорят, что самым популярным местным десертом, несомненно, является львовский сырник.
Что интересно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Поэтому на праздники всегда печет только сырник.
И пока вы в ожидании рождественских праздников, подскажем вам, какие заимствованные слова можно легко заменить истинно украинскими. И предложим вам ничем не худшие соответствия. Нашу подборку изучайте здесь.