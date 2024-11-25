Умеет готовить каждая галицкая хозяйка: что такое "пляцки" и украинское ли это слово

Через месяц украинцы будут праздновать Рождество Христово. Теперь один из крупнейших церковных праздников отмечают в Украине 25 декабря.

Так, готовясь к праздникам, каждая хозяйка, в частности на Галичине, выпекает пляцки. Однако не все украинцы знают, что означает это колоритное слово. 24 Канал раскроет языковые тонкости.

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Что такое "пляцки"?

Слово "пляцки" очень распространено на Галичине. Если взглянуть в Этимологический словарь, прочитаем, что это слово польского происхождения. С польского языка слово "пляцок" (placek) означает сладкий пирог или блинчик.



Пляцки / Чистый язык

Пляцком на Западе Украины называют особую сладкую выпечку. Этот десерт похож на торт, только прямоугольной формы. Его подают нарезанным квадратиками. Пляцок привлекателен не извне, как торт, а именно в середине – многоярусный, цветной, с разнообразным наполнением. Галицкие хозяйки пляцки выпекают на свадьбу и различные религиозные праздники.

На галицкой гваре (диалектное слово) пляцок – это:

сладкий пирог; лепёшка; нечто плоское.

На Галичине тертыми пляцками называют еще деруны.

Но не только в Галичине известно это слово. На Киевщине "пляцком", например, называют плоский бездрожжевой хлеб – лепешку то есть. А на Волыни так говорят на блины. Деруны также называют тертыми пляцками, как и на Львовщине.

Найти это колоритное слово можно и в песнях артистов.

Пляцки у песне FIINKA - КОЛЄДА: видео

Львовские хозяйки говорят, что самым популярным местным десертом, несомненно, является львовский сырник.

Что интересно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Поэтому на праздники всегда печет только сырник.

И пока вы в ожидании рождественских праздников, подскажем вам, какие заимствованные слова можно легко заменить истинно украинскими. И предложим вам ничем не худшие соответствия. Нашу подборку изучайте здесь.