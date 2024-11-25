Вміє готувати кожна галицька господиня: що таке "пляцки" і чи українське це слово

Через місяць українці святкуватимуть Різдво Христове. Тепер одне із найбільших церковних свят відзначають в Україні 25 грудня.

Так, готуючись до свят, кожна господиня, зокрема на Галичині, випікає пляцки. Однак не всі українці знають, що означає це колоритне слово. 24 Канал розкриє мовні тонкощі.

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Що таке "пляцки"?

Слово "пляцки" дуже поширене на Галичині. Якщо глянути в Етимологічний словник, прочитаємо, що це слово польського походження. З польської мови слово "пляцок" (placek) означає солодкий пиріг або млинець.



Пляцки / Чиста мова

Пляцком на Заході України називають особливу солодку випічку. Цей десерт схожий на торт, тільки прямокутної форми. Його подають нарізаним квадратиками. Пляцок привабливий не ззовні, як торт, а саме в середині – багатоярусний, кольоровий, з різноманітним наповненням. Галицькі господині пляцки випікають на весілля і різні релігійні свята та празники.

На галицькій ґварі (діалектне слово) пляцок – це:

солодкий пиріг; корж; щось плескате.

На Галичині тертими пляцками називають ще деруни.

Але не лише в Галичині відоме це слово. На Київщині "пляцком", приміром, називають плаский бездріжджовий хліб – паляницю тобто. А на Волині так кажуть на млинці. Деруни також називають тертими пляцками, як і на Львівщині.

Знайти це колоритне слово можна і у піснях артистів.

Пляцки у пісні FIINKA - КОЛЄДА: відео

Львівські господині кажуть, що найпопулярнішим місцевим десертом, безсумнівно, є львівський сирник.

Що цікаво! Хоча українська Вікіпедія стверджує, що сирник і є чизкейком, справжня галицька господиня знає, що це не так. Тож на свята завжди пече тільки сирник.

І поки ви в очікуванні різдвяних празників, підкажемо вам, які запозичені слова можна легко замінити питомо українськими. І запропонуємо вам нічим не гірші відповідники. Нашу добірку вивчайте тут.