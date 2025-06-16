Как по-украински правильно назвать "вспишку" и почему это слово – очень популярно

Некоторые слова можно использовать во многих случаях – и порой в совершенно неожиданных. И эта многозначность сохраняется при переводе с одного языка на другой.

Как переводится слово "вспишка" и в каких ситуациях его можно использовать, рассказывает 24 Канал.

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Как перевести слово "вспишка"

Типично, что немало слов, для тех кто отказывается от русского, сложно перевести. Это объясняется тем, что не так часто их употребляем. А еще, что иногда нет дословного перевода или даже имеют разные значения. Особенно, если это слова, которые можно употребить в разных ситуациях.

Слово "вспишка" в русском языке можно использовать для описания ряда обстоятельств. А украинским словом его можно заменить на – "спалах". Когда у вас возникает ассоциация, что что-то "вспихнуло", то знайте, что на украинском – "спалахнуло".

Вспышка – это многозначный термин, который используется в физике, химии, астрофизике, астрономии, связан с источниками света, эмоциями, культурой и медициной.

Не сразу приходит на ум ассоциация со словом фотовспышка, то есть слово связано с источниками света. "Спалах" – как кратковременное, так и длительное свечение – спалахнула лампочка, спалахнув сірник.

Вспышка, как физическое и химическое явление, может означать возгорание – "спалахнула пожежа", в результате вспышки и возгорания газовоздушной смеси.

В астрономии едва ли не все слышали о "спалах на сонці".

В медицине этот термин используется для объяснения распространения инфекционной болезни – "спалах на сонці".

У психологии – как внезапное сильное проявление какого-то чувства, настроения – "спалах гніву", "спалахнуло кохання".

У культуре, чаще всего, на Рождество – "спалахнула" Рождественская звезда. А еще, часто слово "спалах" берут как собственное название для фестивалей, выставок, издательств, кафе, названия фильмов, сборников или альманахов – фестиваль студенческой фотографии во Львове "Спалах".

Кроме того, украинский язык настолько богатый, что к каждому случаю использования его как термина, можно подобрать синонимы.

Вместо, "спалах", как свечение, можно сказать:

блиск,

виблиск,

зблиск,

сяйво,

сяяння,

сполох,

полиск.

Эти слова, могут точнее объяснить состояние и обстоятельства возгорания, или проявления свечения, например, вспышки цветов на небе во время зарева.

А вместо "спалаху" эмоций, еще можно сказать:

вибух,

напад,

полум'я,

порив,

приступ.

То есть фразы – "в пориві гніву" чи "під час спалаху гніву" – будут равнозначны.

Изучайте родной язык, подбирайте синонимы и говорите на украинском!