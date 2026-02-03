Не говорите "по вівторкам": вот где закралась ошибка в этой обычной фразе

Интересно, что мы не замечаем ошибок, когда слова в русском и украинском языке очень похожи, но различаются в контексте предложений. В таких случаях калькирование – типичная вещь.

В такой привычной для многих фразе "по вівторкам" есть ошибка, которую объясняем, ссылаясь на ресурс "Мова– ДНК нації".

Как заменить формулировку "по вівторкам"?

В определенный день недели, например сегодня, во вторник, у каждого есть свои расписания, планы или задачи, хобби или традиция – посещение спортивного зала, бассейна, танцев, встреча с друзьями или еженедельные совещания.

И называя свой традиционный план в этот день, допускают ошибку, употребляя окончание, характерное для русского языка – "по вторникам", "по пятницам", "по средам". На этом замечают языковеды и просят избегать подобных калек.

В украинском языке нет окончаний "-ам", "-ям", оно образовалось по аналогии с русским – "по вторникам", "по средам".

Норма: украинская грамматика предлагает варианты:

щовівторка (когда речь идет о регулярности);

(когда речь идет о регулярности); у вівторок (конкретный день);

(конкретный день); вівторками (как обобщенное повторение).

Как сказать правильно / Мова – ДНК нації

Украинский филолог Александр Пономарив, замечает, что и конструкция "по вторникам" / "по пятницам", тоже правильная, как и щовівторка / щоп'ятниці.

Правильные обе конструкции. Нельзя говорить только по пятницам, потому что в местном падеже множественного числа существительные имеют окончание "-ах", "-ях", а не "-ам", "-ям",

– объясняет языковед.

Такая ошибка, с местным падежом, характерна и для других слов, не только дней недели. Довольно часто можно услышать, даже в публичных выступлениях, – по местам, по позициям и другие. И вообще не только с окончанием, но и с предлогом "по-" тоже допускаются ошибки. Когда "по-" употреблять уместно, 24 Канал писал ранее.

Интересно! Украинские названия дней недели имеют праславянское происхождение и созданы по принципу порядковости. И отсчет начинается от воскресенья. Во многих европейских языках названия связаны с небесными светилами и римскими богами.

Впрочем, филологи отмечают, что использование "по вівторках" тоже является стилистически неудачным и искажает украинскую языковую систему, когда у нас есть возможность заменить на другие варианты.

Избегая калек, мы сохраняем чистоту украинского языка. Поэтому в следующий раз, когда захотите сказать "по вторникам", замените это на "щовівторка" – и будет звучать аутентично и грамотно.