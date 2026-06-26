Не загорайте на "побережье": у нас есть свой прекрасный аналог

Когда мы говорим о море или реке и отдыхе на берегу водоема, то и здесь есть свой словарик. И, не замечая этого, мы часто допускаем распространённые ошибки.

Каким украинским эквивалентом заменить русизм "побережье" – рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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Как правильно сказать "побережье" на украинском?

Есть слова, которые мы чаще всего слышим во время отпуска. Планируем поездку к морю, выбираем отель, любуемся пейзажами… И именно тогда нередко можно услышать: "Їдемо на побєрєжьє засмагати" – и даже не замечаем языковой ошибки.

О том, как правильно говорить – "загоряти" или "засмагати" на украинском языке, мы писали ранее.

Но эта полоса суши, прилегающая к морю, океану, озеру или большой реке, на украинском языке называется – узбережжя.

Слово "узбережжя" образовалось от слова "берег" ( в праславянском языке — *bergъ) с помощью префикса "уз-", который означает "у", "рядом". То есть буквально "узбережжя" – это местность вдоль берега: Черноморское узбережжя, узбережжя Днестра.

Розгойдане море по всьому узбережжі викидало на пісок рештки розбитих під час шторму рибальських суденець. (Олесь Гончар).

Ще пройшли трохи, і біля зарослого кущами верболозу узбережжя помітили багато слідів. (Михаил Стельмах).

Зато "побєрєжьє" – это произношение русского слова"побережье", которое не характерно для украинского литературного языка.

Кстати, не стоит путать слова "берег" и "узбережжя". Берег – это непосредственный край водоема, тогда как "узбержжя" – более широкая прибрежная полоса.

Хвилі билися об берег.

На узбережжі Чорного моря розташовано багато курортів.

Побережье Кременчугского моря: смотрите видео

В украинском языке есть и другие слова, связанные с этой темой: прибережний, узбережний, бережок, бережина. Все они происходят от древнеславянского слова "берег".

Интересно! Приморское побережье с мягким климатом, являющееся популярным курортным регионом, ещё называют – ривьерой.

Поэтому, планируя летний отпуск, отправляйтесь не на "побережье", а на "узбережжі". Ведь красивые украинские слова заслуживают того, чтобы звучать так же часто, как шум морских волн.

И, устроив себе летний отдых на побережье, не забывайте про очки. А как их правильно называть – "солнцезащітні, сонцезащітні, сонцезащітні, солнєчні", мы писали ранее.