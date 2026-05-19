"Не усвоение, а выживание": почему украинские школьники перегружены домашками больше, чем в Европе

В некоторых европейских странах время на выполнение домашних заданий ограничивают на законодательном уровне, чтобы избежать перегрузки детей. В Украине же школьники нередко тратят на обучение после уроков несколько часов ежедневно.

Домашние задания остаются важной частью учебного процесса, однако все больше педагогов и родителей ставят вопрос об их объеме и эффективности. Председатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова в колонке для медиа "Новая украинская школа" отмечает, что в Европе все чаще говорят не о количестве задач, а об их качестве и пользе для ребенка.

Как в Европе ограничивают домашние задания?

В Бельгии для учеников начальной школы действуют законодательно определенные ограничения по времени на выполнение домашней работы. Так, школьники 1 – 2 классов должны тратить на нее до 15 минут в день, в 3 – 4 классах – не более 20 минут, а в 5 – 6 классах – до 30 минут.

Такие правила ввели, чтобы уменьшить перегрузку детей и изменить подход к обучению – от принципа "больше задач" к "лучшему усвоению материала".

Для сравнения, подростки в Великобритании в среднем тратят на домашнюю работу около 4,9 часов в неделю. В то же время украинские школьники часто имеют значительно большую нагрузку.

Почему в Украине говорят о перегрузке?

По словам Парфеновой, в Украине на выполнение заданий по нескольким предметам может идти до четырех часов ежедневно. По ее мнению, когда ребенок получает много огромных по объему задач, это уже негативно влияет на сам процесс обучения.

Когда ребенок имеет задания по пяти предметам по 30 – 40 минут каждое, речь идет уже не об усвоении материала, а о выживании,

– отмечает Парфенова.

Она также обращает внимание на явление, которое называет "педагогическим шовинизмом". Речь идет о ситуации, когда каждый учитель задает большой объем работы, не учитывая общей нагрузки школьника.

Как домашние задания влияют на детей?

По словам Алены Парфеновой, чрезмерное количество домашней работы может становиться одной из причин списывания и потери мотивации к обучению.

Опрос ОО "Родители SOS", проведенный в апреле 2026 года среди 708 респондентов, показал, что 71,6% родителей связывают большие домашние задания с нечестным поведением учеников.

Исследование Eurydice также свидетельствуют: эффективность домашней работы определяется не ее объемом, а качеством и соответствием возрасту ребенка. Короткие задания, которые непосредственно связаны с уроком, работают лучше, чем чрезмерная нагрузка, вызывающая стресс и постепенно снижающая интерес к учебе.

Впрочем, несмотря на проблемы с перегрузкой школьников домашними заданиями, дети нового поколения – сами себе хозяева и часто сами себя "разгружают", выполняя другие задачи, или вообще не выполняя их.