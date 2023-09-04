"Мне подали сигнал": Лисовой рассказал правду о диссертации и отказе от ученой степени

Министр образования Оксен Лисовой стал первым, кто отказался от своей научной степени. Его обвинили в плагиате, поэтому он решил избавиться от привилегии, которую получал не по собственному желанию.

По словам главы МОН, свою диссертацию он писал и защищал не по собственной инициативе, а по обстоятельствам. Когда его начали обвинять в плагиате, Лисовой немедленно отказался от научного звания, которое получил ради формальностей.

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Лисовой защищал работу в 2010-2011 годах, когда руководителем МОН был Дмитрий Табачник. Как рассказал министр, свою работу он писал быстро и под давлением обстоятельств.

Я был директором внешкольного учебного заведения, которое получило статус национального. Мне тогда послали четкие сигналы, что в должности, на которой я нахожусь, должен быть хотя бы кандидат – должен защититься. Многие были в таких ситуациях,

– признался Лисовой.

Он писал свою работу только по формальности, а не по желанию построить научную карьеру. Когда же в его работе и диссертации Сергея Бабака обнаружили совпадение с другими научными трудами, оба решили отказаться от ученых степеней.

"Поскольку мы оба не пошли по пути научной карьеры, должны были аннулировать культуру плагиата. Более того, в Министерстве образования лежит большое количество докторских, которые надо рассмотреть на предмет плагиата. И я не хотел бы, чтобы у меня у самого за спиной было какое-то обременение", – сказал Лисовой.

Министр также убежден, что его должность не нуждается в научной степени, а статусы и доплаты за научную деятельность должны получать те, кто действительно занимается наукой.