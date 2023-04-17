Это приведет вас к катастрофе: какие последствия от учебы ночью испортят вам жизнь

Мотивационные коучи и поклонники экстремального обучения непрестанно романтизируют обучение ночью. Впрочем, наука на противоположной стороне – никаких преимуществ такого подхода нет.

Как бы вам ни хотелось верить в противоположное, но здоровый и качественный сон в течение ночи – это гораздо лучше попыток овладеть новым материалом. Хотя множество инфлюэнсеров пытаются твердить, что в желании добиться успеха стоит "забыть о сне", за ухудшение вашего здоровья и провала на экзаменах нести ответственность они не будут.

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Почему не получится хорошо учиться без нормального сна

Если вам нужно компенсировать отсутствие времени ночными занятиями – значит, в планировании графика у вас очень большие проблемы. "Учиться всю ночь перед экзаменом" далеко не подвиг, а яркое свидетельство того, что вам не по силам организовать свою жизнь и эффективно спланировать занятия, вот и все.

Ученые из Гарварда выяснили, что уже на первых этапах недосыпания у каждого человека показатель концентрации внимания и восприятия новой информации падают очень быстро. В таком состоянии речь не может идти ни о каком обучении, тем более – эффективном.

Учиться ночью – это плохая идея​ / Фото Pixabay

Если закрывать глаза на нехватку сна в течение длительного времени, то наблюдение ученых показали очень много неутешительных диагнозов: депрессия, сердечные заболевания, ожирение, диабет 2 типа, а также повышенный риск болезни Альцгеймера. Что касается подростков, то здесь еще добавляется агрессия и апатия к привычным вещам.

Также ученые напомнили, что в случае хронического недосыпа процесс пробуждения может растянуться на часы и завершиться только после обеда. Не стоит просто выбрасывать время из первой половины дня в помойку и надеяться на магию ночи.

Единственное, с чем может помочь ночное обучение, это нехватка концентрации внимания, плохая память, увеличение количества ошибок, раздражительность и снижение уровня умений взаимодействовать с членами группы или команды. Вряд ли есть один ученик или студент, который гонится именно за этим результатом. Только здоровый сон и четкое планирование смогут помочь вам учиться и достигать цели, а все остальные факторы следует убрать из жизни, чтобы впоследствии не расплачиваться за свою недальновидность.