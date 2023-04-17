Як би вам не хотілося вірити у протилежне, але здоровий та якісний сон впродовж ночі – це набагато краще за спроби опанувати новий матеріал. Хоча безліч інфлюенсерів намагаються торочити, що в бажанні досягнути успіху варто "забути про сон", за погіршення вашого здоров'я та провалу на іспитах вони не відповідатимуть.

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Чому не вийде добре навчатися без хорошого сну

Якщо вам потрібно компенсувати відсутність часу нічними заняттями – отже, у плануванні графіка ви маєте дуже великі проблеми. "Навчатися всю ніч перед іспитом" далеко не подвиг, а яскраве свідчення того, що вам не під силу організувати своє життя та ефективно спланувати заняття, от і все.

Науковці з Гарварду з'ясували, що вже на перших етапах недосипання у кожної людини показник концентрації уваги та сприйняття нової інформації падають дуже швидко. У такому стані не може йтися про жодне навчання, тим паче – ефективне.

Навчатися вночі – це погана ідея / Фото Pixabay

Якщо закривати очі на брак сну впродовж тривалого часу, то спостереження вчених показали дуже багато невтішних діагнозів: депресія, серцеві захворювання, ожиріння, діабет 2 типу, а також підвищений ризик хвороби Альцгеймера. Що стосується підлітків, то тут ще й додається агресія та апатія до звичних речей.

Також вчені нагадали, що у разі хронічного недосипу процес пробудження може розтягнутися на години і завершитися лише по обіді. Не варто просто викидати час з першої половини дня у смітник та сподіватися на магію ночі.

Єдине, з чим може допомогти нічне навчання, це брак концентрації уваги, погана пам'ять, збільшення кількості помилок, дратівливість та зниження рівня умінь взаємодіяти з членами групи або команди тощо. Навряд чи є бодай один учень або студент, який женеться саме за цим результатом. Лише здоровий сон та чітке планування зможуть допомогти вам навчатися та досягати мети, а всі інші фактори варто забрати з життя, аби згодом не розплачуватися за свою ж недалекоглядність.