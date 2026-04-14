Не все так просто: почему феминитивы нельзя свести в один справочник

Создать универсальный словарь феминитивов в украинском языке пока невозможно. Причина – сложность языковых процессов и отсутствие полного параллелизма между словами.

Идея создания единого перечня феминитивов сталкивается с рядом лингвистических трудностей. Об этом рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров в интервью "Укринформу".

Почему нельзя создать универсальный список феминитивов?

По словам Юлии Чернобров, еще в 2021 году Комиссия работала над формированием стандарта феминизированных названий в медицинской сфере. Речь шла о создании перечней соответствий, однако такой подход не получил поддержки со стороны Института украинского языка НАН Украины.

Специалисты отметили, что в украинском языке не действует полный параллелизм, то есть не для каждого слова можно легко создать равнозначную пару женского рода. Поэтому универсальный справочник был бы сложным в использовании – говорящим пришлось бы постоянно обращаться к нему в поисках правильных форм.

Кроме того, отдельные слова могут не совпадать по значению даже после образования феминитивов. Это еще раз подтверждает, что механическое создание соответствий не всегда дает корректный результат.

Гендерночувствительный язык – это не только феминитивы

Юлия Чернобров подчеркнула, что гендерночувствительный язык не ограничивается только словообразованием. Кроме феминитивов, существуют и другие способы корректно передать гендерное равенство в речи.

В частности, можно использовать аналитические формы вроде "пан" и "пани", а также различные синтаксические конструкции. Такой подход позволяет избежать сложных или неестественных слов и одновременно придерживаться языковых норм.

Итак, современный украинский язык предлагает целый спектр инструментов для формирования гендерночувствительной речи. И именно это разнообразие, по словам языковедов, является его сильной стороной.

