"Под лежачий камень вода не течет": можно ли дословно перевести это известное выражение
- Выражение "под лежачий камень вода не течет" имеет и дословный перевод на украинский так и интересные соответствия о которых вы не слышали.
- Существуют несколько синонимических вариантов этого выражения в украинском языке, которые также отражают важность активности и труда.
Фразеологизмы – это, безусловно, изюминка каждого языка. Одни можно перевести с языка на язык без потери смысла, а другие – только подобрав соответствие.
Имеет ли перевод известное выражение "под лежачий камень вода не течет", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения репетитора по языку Ольги Лещименко.
Имеет ли перевод известное выражение?
Многие фразеологизмы очень похожи в русском и украинском языке. Однако, одни можно перевести дословно, а другие – нет.
Выражение "под лежачий камень вода не течет" одно из самых известных. Оно означает – без действия не будет результата. Если человек пассивен, не прилагает усилий, не движется – никакие изменения, улучшения или достижения не произойдут сами собой. Это ответственность за свое будущее – решения, действия, стремления.
Но можно ли его перевести дословно? В украинском языке этот известный фразеологизм имеет очень дословный перевод – "під лежачий камінь вода не тече". Поэтому, вы могли слышать выражение в обоих языковых вариантах.
Однако, кроме такой знакомой формы, существуют другие синонимические варианты, о которых, вы, возможно, не знали:
- із лежі не справиш одежі;
- зі спання не купиш коня;
- лежачи й сокира ржавіє;
- лежачи, й камінь мохнатіє;
- та навіть – вовка ноги годують.
Украинцы всегда с уважением относились к труду и работящим людям. И эта ситуация нашла свое отражение и в украинских пословицах.
Вот несколько примеров, которые приводит ресурс moyaosvita.com.ua:
- Руки не протягнеш – яблука не дістанеш.
- Хочеш їсти калачі – не лежи на печі.
- Печені голуби не летять до губи.
- Без труда – нема плода.
Примите во внимание – как меткий комментарий можно использовать и пословицу, и фразеологизм. Не пренебрегайте этими красноречивыми моментами, они делают вашу речь более выразительной! Говорите на украинском!