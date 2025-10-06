Фразеологизмы – это, безусловно, изюминка каждого языка. Одни можно перевести с языка на язык без потери смысла, а другие – только подобрав соответствие.

Имеет ли перевод известное выражение "под лежачий камень вода не течет"

Имеет ли перевод известное выражение?

Многие фразеологизмы очень похожи в русском и украинском языке. Однако, одни можно перевести дословно, а другие – нет.

Выражение "под лежачий камень вода не течет" одно из самых известных. Оно означает – без действия не будет результата. Если человек пассивен, не прилагает усилий, не движется – никакие изменения, улучшения или достижения не произойдут сами собой. Это ответственность за свое будущее – решения, действия, стремления.

Но можно ли его перевести дословно? В украинском языке этот известный фразеологизм имеет очень дословный перевод – "під лежачий камінь вода не тече". Поэтому, вы могли слышать выражение в обоих языковых вариантах.

Однако, кроме такой знакомой формы, существуют другие синонимические варианты, о которых, вы, возможно, не знали:

із лежі не справиш одежі;

зі спання не купиш коня;

лежачи й сокира ржавіє;

лежачи, й камінь мохнатіє;

та навіть – вовка ноги годують.

Украинцы всегда с уважением относились к труду и работящим людям. И эта ситуация нашла свое отражение и в украинских пословицах.

Вот несколько примеров:

Руки не протягнеш – яблука не дістанеш.

Хочеш їсти калачі – не лежи на печі.

Печені голуби не летять до губи.

Без труда – нема плода.

Примите во внимание – как меткий комментарий можно использовать и пословицу, и фразеологизм. Не пренебрегайте этими красноречивыми моментами, они делают вашу речь более выразительной! Говорите на украинском!