"Под лежачий камень вода не течет": чи можна дослівно перекласти це відомий вислів
- Вислів "под лежачий камень вода не течет" має і дослівний переклад українською так і цікаві відповідники про які ви не чули.
- Існують кілька синонімічних варіантів цього вислову в українській мові, що також відображають важливість активності та праці.
Фразеологізми – це, безумовно, родзинка кожної мови. Одні можна перекласти з мови на мову без втрати змісту, а інші – лише підібравши відповідник.
Чи має переклад відомий вислів "под лежачий камень вода не течет", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки з мови Ольги Лещименко.
Чи має переклад відомий вислів?
Чимало фразеологізмів дуже схожі в російській та українській мові. Однак, одні можна перекласти дослівно, а інші – ні.
Вислів "под лежачий камень вода не течет" один з найвідоміших. Він означає – без дії не буде результату. Якщо людина пасивна, не докладає зусиль, не рухається – жодні зміни, покращення чи досягнення не відбудуться самі собою. Це відповідальність за своє майбутнє – рішення, дії, прагнення.
Та чи можна його перекласти дослівно? В українській мові цей відомий фразеологізм має дуже дослівний переклад – під лежачий камінь вода не тече. Тому, ви могли чути вираз в обох мовних варіантах.
Однак, крім такої знайомої форми, існують інші синонімічні варіанти, про які, ви, можливо, не знали:
- із лежі не справиш одежі;
- зі спання не купиш коня;
- лежачи й сокира ржавіє;
- лежачи, й камінь мохнатіє.
- та навіть – вовка ноги годують.
Українці завжди з повагою ставилися до праці та роботящих людей. І ця ситуація знайшла своє відображення і в українських прислів'ях.
Ось кілька прикладів, які наводить ресурс moyaosvita.com.ua:
- Руки не протягнеш – яблука не дістанеш.
- Хочеш їсти калачі – не лежи на печі.
- Печені голуби не летять до губи.
- Без труда – нема плода.
Візьміть до уваги – як влучний коментар можна використати і прислів'я, і фразеологізм. Не нехтуйте цими красномовними моментами, вони роблять ваше мовлення виразнішим! Говоріть українською!