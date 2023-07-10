Один из самых трудных выборов в жизни: как родители могут поддержать абитуриентов

Введение в университет – крайне стрессовый процесс, особенно для подростков. Родителям важно знать, как себя вести, чтобы ребенок почувствовал невероятную поддержку самых родных.

Поддержка родных важна для каждого из нас, особенно это касается абитуриентов, которые на пороге одного из наиболее важных шагов в жизни. Очевидно, что все родители беспокоятся о своих детях и готовы на все, чтобы помочь им воплотить мечты.

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Чтобы ваш ребенок лишился лишнего стресса, нужно следовать следующим советам:

будьте на стороне ребенка и не давите на него из-за решений; родители – это союзники, а не оппоненты решений;

хорошо слушайте, чего хочет ребенок, тщательно все проговорите, но ни в коем случае не прибегайте к осуждению;

эмоции – это нормально, особенно для подростков; часто они скрывают их и стараются показать, что не нуждаются в поддержке, вследствие чего их уровень стресса только растет;

проявляйте отзывчивость, вашему ребенку нужна поддержка, а не назидание;

физическое состояние – это основа, позаботьтесь, чтобы ваш ребенок хорошо спал, вовремя питался и соблюдал режим дня.

Особенно усердным родителям нужно быть в том случае, если ребенку не удастся поступить в учебное заведение мечты. Попробуйте поддержать абитуриента, указать другие возможности и попробуйте не ухудшить и без того тяжелый психологический удар, который получил ваш ребенок.