Поддержка родных важна для каждого из нас, особенно это касается абитуриентов, которые на пороге одного из наиболее важных шагов в жизни. Очевидно, что все родители беспокоятся о своих детях и готовы на все, чтобы помочь им воплотить мечты.

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Чтобы ваш ребенок лишился лишнего стресса, нужно следовать следующим советам:

будьте на стороне ребенка и не давите на него из-за решений; родители – это союзники, а не оппоненты решений;

хорошо слушайте, чего хочет ребенок, тщательно все проговорите, но ни в коем случае не прибегайте к осуждению;

эмоции – это нормально, особенно для подростков; часто они скрывают их и стараются показать, что не нуждаются в поддержке, вследствие чего их уровень стресса только растет;

проявляйте отзывчивость, вашему ребенку нужна поддержка, а не назидание;

физическое состояние – это основа, позаботьтесь, чтобы ваш ребенок хорошо спал, вовремя питался и соблюдал режим дня.

Особенно усердным родителям нужно быть в том случае, если ребенку не удастся поступить в учебное заведение мечты. Попробуйте поддержать абитуриента, указать другие возможности и попробуйте не ухудшить и без того тяжелый психологический удар, который получил ваш ребенок.