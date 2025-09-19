Изделия собственноручно мы встречаем часто – это и творчество наших детей и собственное рукоделие. Но стоит ли их называть "поделками", рассказываем далее.

Почему в украинском языке нет слова "подєлка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Смотрите также Жажду мы "утоляем" или "утоляем": как сказать правильно

Как заменить слово "подєлка" на украинском?

Слово "подєлка" чаще всего мы слышим в учебных заведениях – "поделка из природных материалов", как часть тем на уроках изобразительного искусства. Однако, как педагоги, так и дети делают здесь ошибку, потому что в украинском языке нет слова "подєлка" – это русский язык. А попытка перекрутить его как – "поделка" – калькирование.

А если вам задалось, что вы слышали какое-то похожее слово, то в словарях украинского языка есть слово – пуделко. Это маленькая коробочка, в которой хранят безделушки. Еще так, в некоторых регионах, называют коробочку-мыльничку, где хранят или перевозят брусочек мыла.

Чтобы назвать произведение, которое изготовили собственноручно, и это не только о детской аппликации, рисунок или изделие из пластилина, имеем такие варианты:

рукотвір

витвір,

виріб,

саморобка.

Слово "рукотвір" считается неологизмом, оно зафиксировано в словарях, но употребляется уже крайне редко. А зря, оно стоит того, чтобы им пользоваться, вместо популярного сегодня англицизма – "гендмейд". Потому что в Украине, сегодня, в большом почете рукоделия мастериц и мастеров национальной тематики – украшения, вышиванки, элементы украинского строя – пояса-крайки, веночки, кошельки и прочее.

Давно йде про нього добра слава: і килими, і вишивки бехівчан, мабуть, не мають собі рівних на Поліссі, бо в самих рукотворах відбита суть цього поетичного краю. (Василий Скуративский, "Село славне килимами").

Слова "виріб" и "витвір" вы однозначно слышали. "Виробом" называют любой продукт как ручного, так и промышленного производства, а "витвором, чаще всего, в сочетании со словом "мистецтво" – "витвір мистецтва" – картина, скульптура и тому подобное.

А вот "саморобка" чаще всего говорят как раз о детских поделках, которые приносят дети из школы. Хотя понятие слова значительно шире.

Біля станка валялись обкоровані осикові полінця і лежало кілька пачок зв'язаної стружки, що напрочуд пахла свіжою рибою. – Розглядаєш мою саморобку? – обізвався позаду Зіновій Петрович. (Михаил Стельмах, "Правда і кривда").

Что такое поделка?

Это изделие или работа, выполненная собственноручно, часто в детском творчестве, но также может касаться любого предмета, созданного индивидуально, без помощи других или постороннего вмешательства. Это слово подчеркивает самостоятельное выполнение работы и ее индивидуальный характер и творческий подход.

В украинском языке нет "поделки": смотрите видео

Можно встретить и слово "поробка". Его можно трактовать двояко – как калькирование с русского или как часть нетрадиционных верований украинцев. То есть, "поробка" – это то же, что "сглазить", "дурной глаз", "позавидовали" и что следует "снять" у знахарки.

Однако, ресурс "Ukrainian Language" приводит пример, что это слово использовалось в литературе, именно для обозначения изделий ручной работы и его можно считать разговорным вариантом.

Продав дрова, всякі поробки: ложки, люльки, ярма, снізки, іншу марницю, купив шкіру волячу, конячу і трохи козиної та овечої та й спробував промислу (Андрей Химко "У пазурах вампіра. І. Шляхами до прийднів", 1957).

Возможно слово и образовалось путем калькирования или приспособления чего под свое, но и таки способом творится язык. И не все русинизм, что им кажется, как в случае со словом "родителі" – украинское оно или русское.

Мы не можем однозначно датировать время создания этих слов, однако в течение ХХ века, как в научной, так и в художественной литературе можем встретить слова – саморобка, рукотвір и поробка.

Но имея свое, зачем пользоваться чужим? Говорите на украинском!