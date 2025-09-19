Почему в украинском языке нет слова "подєлка": языковед рассказала, чем его заменить
- Слово "поделка" в украинском языке является русинизмом и не имеет украинского аналога, вместо этого можно использовать слова "рукотвір", "витвір", "виріб" или "саморобка".
- Слово "поробка" может употребляться как разговорный вариант для обозначения изделий ручной работы, хотя оно может иметь и значение, связанные с нетрадиционными верованиями.
Изделия собственноручно мы встречаем часто – это и творчество наших детей и собственное рукоделие. Но стоит ли их называть "поделками", рассказываем далее.
Почему в украинском языке нет слова "подєлка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.
Как заменить слово "подєлка" на украинском?
Слово "подєлка" чаще всего мы слышим в учебных заведениях – "поделка из природных материалов", как часть тем на уроках изобразительного искусства. Однако, как педагоги, так и дети делают здесь ошибку, потому что в украинском языке нет слова "подєлка" – это русский язык. А попытка перекрутить его как – "поделка" – калькирование.
А если вам задалось, что вы слышали какое-то похожее слово, то в словарях украинского языка есть слово – пуделко. Это маленькая коробочка, в которой хранят безделушки. Еще так, в некоторых регионах, называют коробочку-мыльничку, где хранят или перевозят брусочек мыла.
Чтобы назвать произведение, которое изготовили собственноручно, и это не только о детской аппликации, рисунок или изделие из пластилина, имеем такие варианты:
- рукотвір
- витвір,
- виріб,
- саморобка.
Слово "рукотвір" считается неологизмом, оно зафиксировано в словарях, но употребляется уже крайне редко. А зря, оно стоит того, чтобы им пользоваться, вместо популярного сегодня англицизма – "гендмейд". Потому что в Украине, сегодня, в большом почете рукоделия мастериц и мастеров национальной тематики – украшения, вышиванки, элементы украинского строя – пояса-крайки, веночки, кошельки и прочее.
- Давно йде про нього добра слава: і килими, і вишивки бехівчан, мабуть, не мають собі рівних на Поліссі, бо в самих рукотворах відбита суть цього поетичного краю. (Василий Скуративский, "Село славне килимами").
Слова "виріб" и "витвір" вы однозначно слышали. "Виробом" называют любой продукт как ручного, так и промышленного производства, а "витвором, чаще всего, в сочетании со словом "мистецтво" – "витвір мистецтва" – картина, скульптура и тому подобное.
А вот "саморобка" чаще всего говорят как раз о детских поделках, которые приносят дети из школы. Хотя понятие слова значительно шире.
- Біля станка валялись обкоровані осикові полінця і лежало кілька пачок зв'язаної стружки, що напрочуд пахла свіжою рибою. – Розглядаєш мою саморобку? – обізвався позаду Зіновій Петрович. (Михаил Стельмах, "Правда і кривда").
Что такое поделка?
Это изделие или работа, выполненная собственноручно, часто в детском творчестве, но также может касаться любого предмета, созданного индивидуально, без помощи других или постороннего вмешательства. Это слово подчеркивает самостоятельное выполнение работы и ее индивидуальный характер и творческий подход.
Можно встретить и слово "поробка". Его можно трактовать двояко – как калькирование с русского или как часть нетрадиционных верований украинцев. То есть, "поробка" – это то же, что "сглазить", "дурной глаз", "позавидовали" и что следует "снять" у знахарки.
Однако, ресурс "Ukrainian Language" приводит пример, что это слово использовалось в литературе, именно для обозначения изделий ручной работы и его можно считать разговорным вариантом.
- Продав дрова, всякі поробки: ложки, люльки, ярма, снізки, іншу марницю, купив шкіру волячу, конячу і трохи козиної та овечої та й спробував промислу (Андрей Химко "У пазурах вампіра. І. Шляхами до прийднів", 1957).
Возможно слово и образовалось путем калькирования или приспособления чего под свое, но и таки способом творится язык. И не все русинизм, что им кажется, как в случае со словом "родителі" – украинское оно или русское.
Мы не можем однозначно датировать время создания этих слов, однако в течение ХХ века, как в научной, так и в художественной литературе можем встретить слова – саморобка, рукотвір и поробка.
Но имея свое, зачем пользоваться чужим? Говорите на украинском!