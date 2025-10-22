Какие правила стоит обязательно повторить перед Радиодиктантом
- Украинцы напишут радиодиктант Радиодиктант национального единства 27 октября, текст которого создала Евгения Кузнецова, а читать будет Наталья Сумская.
- Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, какие правила надо повторить накануне диктанта.
Менее чем через неделю украинцы снова присоединятся к написанию Радиодиктанта национального единства. В этом году событие запланировали на 27 октября.
Флешмоб состоится в День украинской письменности и языка.
Какие правила стоит обязательно повторить перед Радиодиктантом?
Педагог отметила, что прежде всего стоит помнить, что у нас уже действует новое правописание и написание некоторых слов может отличаться от того, к которому мы привыкли.
Это касается правописания пів в значении "половина" отдельно от следующего слова. Упростили правила об иноязычных частицах вроде екс-, віце-, міні-, веб- – их пишем вместе со следующим словом,
– уточнила она.
И добавила: чтобы вспомнить некоторые орфограммы, не обязательно заучивать правила, можно обратиться к мнемоническим фразам. Например, "МаВПа БуФеР" – об употреблении апострофа, "КаФе ПТаХ" о написании приставки с-.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться на жестовом языке.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.