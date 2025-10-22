Менее чем через неделю украинцы снова присоединятся к написанию Радиодиктанта национального единства. В этом году событие запланировали на 27 октября.

Флешмоб состоится в День украинской письменности и языка. Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, какие правила надо повторить накануне диктанта.

Какие правила стоит обязательно повторить перед Радиодиктантом?

Педагог отметила, что прежде всего стоит помнить, что у нас уже действует новое правописание и написание некоторых слов может отличаться от того, к которому мы привыкли.

Это касается правописания пів в значении "половина" отдельно от следующего слова. Упростили правила об иноязычных частицах вроде екс-, віце-, міні-, веб- – их пишем вместе со следующим словом,

– уточнила она.

И добавила: чтобы вспомнить некоторые орфограммы, не обязательно заучивать правила, можно обратиться к мнемоническим фразам. Например, "МаВПа БуФеР" – об употреблении апострофа, "КаФе ПТаХ" о написании приставки с-.

Что известно о Радиодиктанте-2025?