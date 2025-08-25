На Житомирщине накануне 1 сентября школы получили лишь 25% необходимых учебников. А по новому механизму прямо доставили лишь около 14%.

Об этом ZN.UA рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, отмечает 24 Канал. И добавил, что в Волынской области школы получили менее 40% учебников, в Кировоградской – чуть меньше половины.

Получили ли школы все учебники?

В Хмельницкой области, по словам нардепа, этот показатель составляет 45,63%.

В Киеве, где логистика должна работать лучше, необходимые потребности учебных заведений пока удовлетворили на 55%. Хотя в Днепропетровской области ситуация более оптимистичная. Там показатель самый высокий в стране – 71,33%. Во Львовской он немного меньше – 66,32%,

– уточнил Бабак.

И добавил, что до 1 сентября ситуацию еще можно исправить.

Ранее в телеграме Бабак рассказывал, что до 1 сентября в украинские школы должны были бы получить 8,7 миллиона учебников для 8 класса НУШ, 30 тысяч экземпляров шрифтом Брайля и еще почти 312 тысяч учебников для детей с особыми образовательными потребностями. На это выделили 1 402 457,6 гривен.

Всего из 8,7 миллиона запланированных учебников в школы пока попало лишь 4 462 691 экземпляр, то есть лишь 51,18%,

– сообщал глава Образовательного комитета Рады.

Что говорят в МОН?

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что все новые учебники, которые доставляют по новой модели "от издателя в школу", доедут в учебные заведения вовремя.

Заметим, что в этом году из-за логистических сложностей с доставкой учебников в школы учебные книги решили доставлять в учебные заведения непосредственно. То есть учебники не отдают на областной склад.

Лисовой все же заметил, что в этом году часть учебников доставляют в школы по старой модели. Сейчас 92% учебников доставили на областные склады.