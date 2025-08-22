Как сроки обучения и кто и что может влиять на их изменение, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сайт Министерства образования.

Сколько продлится новый учебный год?

Министерство образования сообщило, что правительство приняло постановление, которое определяет дату начала и окончания учебного года в учреждениях общего среднего образования Украины. Учебный 2025 – 2026 год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года.

Важно, что 30 июня – это предельная дата завершения учебного года. Однако, структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения.

Кто решает о сроках каникул и завершения обучения?

Даты каникул и окончательные сроки завершения обучения относятся к компетенции учебных заведений. А именно соответствующие решения принимает педагогический совет, учитывая:

учебную нагрузку;

ситуацию с безопасностью в регионе;

потребности и состояние учеников и учениц;

готовность педагогов и педагогов.

Именно поэтому различаются даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул в разных учебных заведениях в Украине.

Важно! Июнь не является обязательным учебным месяцем. Учебное заведение может завершить учебный год в мае. А при необходимости – продолжить обучение в июне или организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии. Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.

