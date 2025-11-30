Сегодня же не забудьте поздравить всех парней и мужчин, которые имеют это красивое имя. Поздравление подскажет 24 Канал со ссылкой на Maximum.fm.

Как поздравить Андреев с именинами?

З щирого серця, Андрійку, я тебе вітаю!

Хай ангел-охоронець від бід оберігає

і від усіх незгод під крилом своїх ховає!

Щастя, здоров'я і миру бажаю!

Открытка-поздравление для Андреев

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Іменини у Андрійка.

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

