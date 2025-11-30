Сегодня же не забудьте поздравить всех парней и мужчин, которые имеют это красивое имя. Поздравление подскажет 24 Канал со ссылкой на Maximum.fm.
Как поздравить Андреев с именинами?
З щирого серця, Андрійку, я тебе вітаю!
Хай ангел-охоронець від бід оберігає
і від усіх незгод під крилом своїх ховає!
Щастя, здоров'я і миру бажаю!
***
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
***
В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
***
Іменини у Андрійка.
Побажання наші слухай!
Надалі таким же славним будь!
Будь здоровим, будь коханим,
І завжди неповторним.
А ще, нас, друзів, не забудь!
***
