Как поздравить Катюшу с праздником?

День святой Екатерины отмечают 24 ноября (по новоюлианскому календарю) или 7 декабря (по юлианскому). Она считается покровительницей девушек, студентов, ученых, а также символом мудрости и чистоты.

Поэтому, всех своих знакомых Екатерин поздравьте сегодня с Днем ангела – скажите или напишите несколько теплых слов и отправьте письма – сегодня есть множество возможностей!

С Днем святой Екатерины! Пусть мудрость и сила этой великомученицы вдохновляют вас на добрые дела, а судьба будет светлой и счастливой.

Дорогая Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть святая покровительница Екатерина оберегает тебя от всех невзгод, дарит здоровье, счастье и несокрушимую силу духа. Желаю света в сердце, радости в душе, вдохновения в каждом дне и осуществления самых заветных желаний! Пусть любовь и добро всегда сопровождают твой путь, а ангел-хранитель бережет и поддерживает во всех начинаниях. С праздником!

Кто такая Святая Екатерина?

Это праздник памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской – образованной и мудрой девушки из Египта, которая приняла христианство, отказалась от языческих богов и погибла мученической смертью в 305 году. Будучи дочерью правителя города, получила блестящее образование, знала произведения античных философов, отличалась красотой и умом.

Дорогая Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от невзгод и дарит силы в трудные минуты. Пусть жизнь твоя будет светлой и радостной, наполненной любовью, добром и искренними людьми. Желаю, чтобы каждый день приносил новые возможности и осуществления самых заветных желаний.

Екатерина, пусть твой ангел всегда будет рядом, даря свет и тепло. Пусть этот день принесет радость, а каждый новый год – исполнения желаний.

Екатерина, поздравляю тебя с праздником! В народе этот день всегда был особенным – днем женской судьбы. Поэтому пусть твоя судьба будет счастливой, пусть жизнь дарит тебе радость, мир и достаток. Пусть ангел-хранитель бережет тебя от всякого бедствия, а каждый новый год приносит только хорошие изменения и светлые события.

День святой Екатерины – это не только церковный праздник, но и в народе – день женской судьбы, когда девушки традиционно гадали на будущее.

Святая Екатерина символизирует чистоту, мудрость и силу веры, а ее образ вдохновляет на духовный поиск и образовательные свершения. Поэтому, носительниц этого имени точно стоит поздравить с праздником.