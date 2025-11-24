Теплі привітання та листівки до свята пропонує 24 Канал, користуючись ресурсом Pinterest.

Як привітати Катрусю зі святом?

День святої Катерини відзначають 24 листопада (за новоюліанським календарем) або 7 грудня (за юліанським). Вона вважається покровителькою дівчат, студентів, учених, а також символом мудрості й чистоти.

Тому, усіх своїх знайомих Катерин привітайте сьогодні з Днем ангела – скажіть чи напишіть кілька теплих слів та надішліть листів – сьогодні є безліч можливостей!

З Днем святої Катерини! Нехай мудрість і сила цієї великомучениці надихають вас на добрі справи, а доля буде світлою й щасливою.

Дорога Катерино! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай свята покровителька Катерина оберігає тебе від усіх негараздів, дарує здоров’я, щастя і незламну силу духу. Бажаю світла в серці, радості в душі, натхнення в кожному дні та здійснення найзаповітніших мрій! Хай любов і добро завжди супроводжують твій шлях, а ангел-охоронець береже і підтримує у всіх починаннях. Зі святом!

Хто така Свята Катерина?

Це свято пам’яті святої великомучениці Катерини Александрійської – освіченої й мудрої дівчини з Єгипту, яка прийняла християнство, відмовилася від язичницьких богів і загинула мученицькою смертю у 305 році. Бувши дочкою правителя міста, здобула блискучу освіту, знала твори античних філософів, вирізнялася красою й розумом.

Дорога Катерино, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і дарує сили у важкі хвилини. Хай життя твоє буде світлим і радісним, наповненим любов’ю, добром та щирими людьми. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості й здійснення найзаповітніших мрій.

Катерино, хай твій ангел завжди буде поруч, даруючи світло й тепло. Нехай цей день принесе радість, а кожен новий рік – здійснення мрій.

Катерино, вітаю тебе зі святом! У народі цей день завжди був особливим – днем жіночої долі. Тож хай твоя доля буде щасливою, хай життя дарує тобі радість, мир і достаток. Нехай ангел-охоронець береже тебе від усякого лиха, а кожен новий рік приносить лише добрі зміни й світлі події.

День святої Катерини – це не лише церковне свято, а й в народі – день жіночої долі, коли дівчата традиційно ворожили на майбутнє.

Свята Катерина символізує чистоту, мудрість і силу віри, а її образ надихає на духовний пошук і освітні звершення. Тому, носійок цього імені точно варто привітати зі святом.