Действительно ли "підодіяльник" – русинизм: что говорят языковеды и словари

В украинском языке немало вариантов синонимов, которые могут обозначать одни и те же вещи. Поэтому некоторые из слов могут казаться суржиком.

Есть ли слово "підодіяльник" русинизмом, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Ольги Багний.

Есть ли в украинском языке слово "підодіяльник"?

Для многих одним из самых неприятных домашних дел является заправлять одеяло в "підодіяльник". И для большинства – это привычное слово, которым пользуются много лет.

Однако, в обзорах и объяснением языковедов можем встретить противоречие – это украинское слово или русский. И есть сторонники обеих позиций.

Языковед Александр Пономарив отмечает: правильнее говорить "підковдра", потому что это естественное образование от слова "ковдра".

А Ольга Багний утверждает, что поскольку в словарях есть слова и ковдра, и одеяло, поэтому оба слова допустимы – "підодіяльник" и "підковдра".

Есть ли такое слово в нашем языке: смотрите видео

Еще одно обозначение для "пододеяльника" привел Рами Аль Шаер – наволока. Его можно использовать для чехла из ткани и на подушку (что ближе и знакомо – наволочка), и на одеяло.

И в самом деле, ресурс "Горох", имеющий доступ к нескольким десяткам словарей, содержит слово "одеяло", с пометкой – то же, что одеяло. А вот одеяло – это теплое покрывало, преимущественно шерстяное, которым люди накрываются в постели. Как и еще ряд синонимов для обозначения этого предмета: покрывало, укрывало, коц, коцик, лижнык.

У Словаре украинского языка в 20 томах (СУМ-20) зафиксировано слово "пододеяльник" как "легкий чехол, который одевают на одеяло" – но с уточнением: пододеяльник.

Kyiv Dictionary объясняет, что "пододеяльник" происходит от русского "пододеяльник", а исконно украинским словом является одеяло, соответственно – пододеяльник. Также предлагают вариант – наволока.

Поэтому пользуйтесь словом, которым вам удобнее, но помните – вариантов несколько и их следует знать. Говорите на украинском!