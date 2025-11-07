О вариантах соответствий к слову "пододеяльник", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Рами Аль Шаера.

Смотрите также Не ищите "говядину" в магазине: это мясо на украинском имеет аж два названия

Как переводится слово "пододеяльник"?

Утром так не хочется вылезать из-под теплого одеяла, обернутого в приятный "пододеяльник". Впрочем, можно ли для описания постельного белья в украинском языке использовать это слово?

Листая словари и читая объяснения языковедов можем встретить противоречие.

Одни языковеды придерживаются мнения, что привычное слово "пододеяльник" – это суржик, калькированный вариант русского "пододеяльник", которое закралось в нашу речь еще с советских времен. И хотя слово прижилось, оно не соответствует нормам украинского языка.

Логика объяснения проста, в нашем языке нет "одіяло", а предмет в который кутаемся для обогрева и укрытия называется – ковдра. Поэтому правильным словом следует считать – "підковдра".

Или же можно встретить древнее исконное слово – "наволока", которое можно использовать для чехла и на подушку (что ближе и знакомо – наволочка), и на одеяло.

Пододеяльник или наволока: смотрите видео

Впрочем, другие языковеды, уверяют, что в украинских словарях, можно встретить слово "одіяло" и объяснение к нему – "те саме, що ковдра". И синонимы и диалектизмы к нему:

ковдра,

ковдрочка,

коц,

коцик,

коцичок,

ліжник,

покривало,

прикривало,

укривало.

Поэтому если есть "одеяло", то почему не может быть "пододеяльника".

Впрочем, для текстовых редакторов "пододеяльник" – это ошибка и предлагают вариант – підковдра. Поэтому правильнее использовать именно это слово, или – "наволока" в зависимости от контекста. Это не просто языковая мелочь, а шаг к очищению нашей речи от калек и русизмов.

Интересно! А вот слово "постіль" в украинском языке имеет два ударения. можно говорить "пОстіль", а можно и – "постІль". Поэтому можете смело говорить оба варианта без ошибки.

Язык – это не только средство общения, но и маркер идентичности. Когда мы выбираем родные слова, мы выбираем себя. Говорите на украинском!