Про варіанти відповідників до слова "підодіяльник", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.

Як перекладається слово "підодіяльник"?

Вранці так не хочеться вилазити з-під теплої ковдри, огорнутої в приємний "підодіяльник". Втім чи можна для опису постільної білизни в українській мові використовувати це слово?

Гортаючи словники та читаючи пояснення мовознавців можемо зустріти суперечність.

Одні мовознавці дотримуються думки, що звичне слово "підодіяльник" – це суржик, калькований варіант російського "пододеяльник", яке закралося в наше мовлення ще з радянських часів. І хоча слово прижилося, воно не відповідає нормам української мови.

Логіка пояснення проста, в нашій мові немає "одіяло", а предмет в який кутаємося для обігріву та укриття називається – ковдра. Тому правильним словом слід вважати – підковдра.

Або ж можна зустріти давнє питоме слово – "наволока", яке можна використовувати для чохла і на подушку (що ближче і знайоме – наволочка), і на ковдру.

Втім, інші мовознавці, запевняють, що в українських словниках, можна зустріти слово "одіяло" і пояснення до нього – "те саме, що ковдра". Та синоніми й діалектизми до нього:

ковдра,

ковдрочка,

коц,

коцик,

коцичок,

ліжник,

покривало,

прикривало,

укривало.

А тому якщо є "одіяло", то чому не може бути "підодіяльника".

Втім, для текстових редакторів "підодіяльник" – це помилка і пропонують варіант – підковдра. Тому правильніше використовувати саме це слово, або ж – "наволока" залежно від контексту. Це не просто мовна дрібниця, а крок до очищення нашого мовлення від кальок і русизмів.

Цікаво! А от слово "постіль" в українській мові має два наголоси. Можна казати "пОстіль", а можна і – "постІль". Тому можете сміливо говорити обидва варіанти без помилки.

Мова – це не лише засіб спілкування, а й маркер ідентичності. Коли ми обираємо питомі слова, ми обираємо себе. Говоріть українською!