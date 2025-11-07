Про варіанти відповідників до слова "підодіяльник", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.
Як перекладається слово "підодіяльник"?
Вранці так не хочеться вилазити з-під теплої ковдри, огорнутої в приємний "підодіяльник". Втім чи можна для опису постільної білизни в українській мові використовувати це слово?
Гортаючи словники та читаючи пояснення мовознавців можемо зустріти суперечність.
Одні мовознавці дотримуються думки, що звичне слово "підодіяльник" – це суржик, калькований варіант російського "пододеяльник", яке закралося в наше мовлення ще з радянських часів. І хоча слово прижилося, воно не відповідає нормам української мови.
Логіка пояснення проста, в нашій мові немає "одіяло", а предмет в який кутаємося для обігріву та укриття називається – ковдра. Тому правильним словом слід вважати – підковдра.
Або ж можна зустріти давнє питоме слово – "наволока", яке можна використовувати для чохла і на подушку (що ближче і знайоме – наволочка), і на ковдру.
Втім, інші мовознавці, запевняють, що в українських словниках, можна зустріти слово "одіяло" і пояснення до нього – "те саме, що ковдра". Та синоніми й діалектизми до нього:
- ковдра,
- ковдрочка,
- коц,
- коцик,
- коцичок,
- ліжник,
- покривало,
- прикривало,
- укривало.
А тому якщо є "одіяло", то чому не може бути "підодіяльника".
Втім, для текстових редакторів "підодіяльник" – це помилка і пропонують варіант – підковдра. Тому правильніше використовувати саме це слово, або ж – "наволока" залежно від контексту. Це не просто мовна дрібниця, а крок до очищення нашого мовлення від кальок і русизмів.
Цікаво! А от слово "постіль" в українській мові має два наголоси. Можна казати "пОстіль", а можна і – "постІль". Тому можете сміливо говорити обидва варіанти без помилки.
Мова – це не лише засіб спілкування, а й маркер ідентичності. Коли ми обираємо питомі слова, ми обираємо себе. Говоріть українською!