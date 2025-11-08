Укр Рус
8 ноября, 16:32
Больше всего в Украине: Лисовой назвал область, где строят более 40 подземных школ

Мария Волошин
Основні тези
  • На Харьковщине строят 38 подземных школ школ, которые финансируют в рамках политики "Школа офлайн".
  • Еще 7 проектов реализуют благодаря поддержке международных партнеров.

На Харьковщине сейчас реализуют наибольшее количество проектов по строительству подземных школ в Украине. В области и городе строят 38 таких учебных заведений.

Строительство финансируют в рамках комплексной политики "Школа офлайн". Еще 7 проектов реализуют благодаря поддержке международных партнеров, сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал.

Что известно о строительстве?

Глава МОН решил сам оценить темпы работ, чтобы впоследствии можно определить потребности общин перед формированием бюджета на следующий год. В частности, для завершения объектов, которые планируют сдать уже до конца этого года.

За два дня осмотрели 21 строительную площадку, из которых в пяти школах уже продолжается полноценный образовательный процесс. Несмотря на близость к фронту, строительные команды и громады работают в сверхсложных условиях – в несколько смен, иногда без света или связи. Делают все, чтобы как можно быстрее завершить объекты и вернуть детей к обучению в безопасных классах, 
– заявил министр.

Лисовой также отметил: подземные школы – часть системной политики государства по восстановлению очного обучения в безопасных условиях.

Даже в прифронтовых регионах дети имеют право на образование и обычную школьную жизнь. Далее планируем расширение программы, чтобы каждый ребенок в Украине мог учиться очно, рядом со сверстниками и в безопасной среде, 
– резюмировал чиновник.

Строительство подземных школ на Харьковщине: видео

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?

  • В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
  • Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
  • По данным МОН по состоянию на февраль 2025 года, в Украине строили более 139 подземных школ.
  • Завершить строительство этих объектов планировали до 1 сентября 2025 года.
  • В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен.
  • Также выделяют средства из местных бюджетов.