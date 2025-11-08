Больше всего в Украине: Лисовой назвал область, где строят более 40 подземных школ

На Харьковщине сейчас реализуют наибольшее количество проектов по строительству подземных школ в Украине. В области и городе строят 38 таких учебных заведений.

Строительство финансируют в рамках комплексной политики "Школа офлайн". Еще 7 проектов реализуют благодаря поддержке международных партнеров, сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал.

Что известно о строительстве?

Глава МОН решил сам оценить темпы работ, чтобы впоследствии можно определить потребности общин перед формированием бюджета на следующий год. В частности, для завершения объектов, которые планируют сдать уже до конца этого года.

За два дня осмотрели 21 строительную площадку, из которых в пяти школах уже продолжается полноценный образовательный процесс. Несмотря на близость к фронту, строительные команды и громады работают в сверхсложных условиях – в несколько смен, иногда без света или связи. Делают все, чтобы как можно быстрее завершить объекты и вернуть детей к обучению в безопасных классах,

– заявил министр.

Лисовой также отметил: подземные школы – часть системной политики государства по восстановлению очного обучения в безопасных условиях.

Даже в прифронтовых регионах дети имеют право на образование и обычную школьную жизнь. Далее планируем расширение программы, чтобы каждый ребенок в Украине мог учиться очно, рядом со сверстниками и в безопасной среде,

– резюмировал чиновник.

Строительство подземных школ на Харьковщине: видео

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?