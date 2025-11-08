Больше всего в Украине: Лисовой назвал область, где строят более 40 подземных школ
- На Харьковщине строят 38 подземных школ школ, которые финансируют в рамках политики "Школа офлайн".
- Еще 7 проектов реализуют благодаря поддержке международных партнеров.
На Харьковщине сейчас реализуют наибольшее количество проектов по строительству подземных школ в Украине. В области и городе строят 38 таких учебных заведений.
Строительство финансируют в рамках комплексной политики "Школа офлайн". Еще 7 проектов реализуют благодаря поддержке международных партнеров, сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал.
Что известно о строительстве?
Глава МОН решил сам оценить темпы работ, чтобы впоследствии можно определить потребности общин перед формированием бюджета на следующий год. В частности, для завершения объектов, которые планируют сдать уже до конца этого года.
За два дня осмотрели 21 строительную площадку, из которых в пяти школах уже продолжается полноценный образовательный процесс. Несмотря на близость к фронту, строительные команды и громады работают в сверхсложных условиях – в несколько смен, иногда без света или связи. Делают все, чтобы как можно быстрее завершить объекты и вернуть детей к обучению в безопасных классах,
– заявил министр.
Лисовой также отметил: подземные школы – часть системной политики государства по восстановлению очного обучения в безопасных условиях.
Даже в прифронтовых регионах дети имеют право на образование и обычную школьную жизнь. Далее планируем расширение программы, чтобы каждый ребенок в Украине мог учиться очно, рядом со сверстниками и в безопасной среде,
– резюмировал чиновник.
Строительство подземных школ на Харьковщине: видео
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- По данным МОН по состоянию на февраль 2025 года, в Украине строили более 139 подземных школ.
- Завершить строительство этих объектов планировали до 1 сентября 2025 года.
- В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен.
- Также выделяют средства из местных бюджетов.