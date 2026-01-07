В МОН рассказали, как будут восстанавливать разрушенные школы и сколько будет подземных

По состоянию на декабрь 2025 года россияне повредили в Украине 1844 школы. Это почти каждая седьмая школа в стране.

Еще 229 учреждений общего среднего образования разрушили полностью. Первый заместитель главы МОН Евгений Кудрявец рассказал РБК-Украина, как будут восстанавливать школы в Украине, отмечает 24 Канал.

Сколько подземных школ построили?

Чиновник заявил, что в ряде регионов ситуация с безопасностью не позволяет начать полноценное восстановление.

Именно поэтому ключевым приоритетом государства сегодня является обеспечение возможности безопасного, эффективного и очного обучения детей. И решением для этого является создание подземных школ,

– уточнил он.

И добавил, что в Украине уже построили 96 подземных школ. Больше всего – в прифронтовых и приграничных областях. До конца 2026 года их количество возрастет до более 200. Со средствами помогают международные партнеры.

Следующие укрытия появятся в Черниговской, Сумской, Запорожской, Николаевской областях и Харькове. Каждое из них рассчитано на 500 – 1000 человек. Также Литва выделила отдельно €5 млн на создание качественных укрытий. Из них уже открылись в трех школах Сумской, Запорожской и Житомирской области. Вскоре планируется открытие и в Днепропетровской,

– добавил первый заместитель главы МОН.

Как дальше будет продолжаться восстановление?

Для восстановления образовательной инфраструктуры Украина внедряет стандарты ЕС. Используют готовые проекты учебных заведений для экономии времени и денег общин. Первым таким объектом по адаптивному европейскому проекту (инициатива Литвы) станет школа на Житомирщине.

Всего более 82 миллионов долларов США направили на восстановление школ и создание укрытий при поддержке ЕС, Бельгии, Швеции, Литвы, Ирландии, Южной Кореи, Франции, ПРООН, UNESCO и других партнеров,

– добавил Кудрявец.

При поддержке ПРООН, Испании и Литвы в Украине восстанавливают школы, фокусируясь на энергоэффективности и запросах общин. Есть случаи полного восстановления школ практически с нуля, после значительных разрушений.

В планах государства – продолжать крупнейшую модернизацию образовательной инфраструктуры, а также масштабировать восстановление по принципу эффективности,

– резюмировал чиновник.

Что ранее было известно о строительстве подземных школ?