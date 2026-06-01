Финансирование значительное: сколько подземных школ откроют до 1 сентября
В Украине продолжается активное строительство подземных школ. Сейчас сооружают 113 таких учебных заведений для безопасного обучения.
Большинство из этих школ должны сдать в эксплуатацию уже к 1 сентября. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".
Сколько подземных школ строят?
Лисовой говорит, что работы продолжаются все время. Школы – на разных стадиях готовности.
Более 100 уже построены, работают,
– уточнил он.
При этом глава МОН говорит, что подземной школы иногда для небольшой общины достаточно, ведь есть проблемы с подвозом учеников.
Мы даем в эту школу общине обязательно автобус. Один или несколько. Эта программа действует у нас последовательно, но иногда возникают проблемы, например, с доставкой детей из-за фактора безопасности,
– отметил министр.
В среднем, в школе может учиться 500 – 1000 детей. Часто организуют посменное обучение или комбинируют форматы, чтобы охватить больше школьников.
Какова стоимость такой одной школы?
Лисовой говорит, что школы строят за государственные средства. Ежегодно выделяют достаточно значительные суммы.
В этом году выделили 5 миллиардов гривен на школы и впервые в этом году – 1 миллиард гривен на садики. 18 подземных садиков строят сейчас. Стоимость колеблется (на 500 – 1000 детей) от 80 до 120 миллионов гривен,
– заявил он.
Министр также отметил, что детсады относятся к сфере управления органов местного самоуправления, поэтому такой программы раньше не было.
В общем инвестировали в подземные заведения в нашем государстве образования уже 20 миллиардов гривен.