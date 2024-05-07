Потяг или поезд: как правильно на украинском языке
Источник:Светлана Чернышова
Многие украинцы могут избегать слова "поїзд", ведь считают калькой с русского. Поэтому они употребляют слово "потяг".
Учительница украинского языка Светлана Чернышова рассказала, какая разница между этими словами. И как правильно надо называть соединенные между собой железнодорожные вагоны.
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Поїзд или потяг – как правильно на украинском
"Поїзд", как свидетельствует Современный словарь украинского языка, – это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива.
А слово "потяг" имеет несколько значений. В частности:
- настоятельное стремление к чему-либо, сильная внутренняя потребность делать что-то, быть где-то;
- большая заинтересованность чем-либо;
- усиленная, непреодолимая склонность к кому-либо, настоятельная потребность общаться с определенным лицом.
И только в конце последним значением мы видим, что "потяг" – это устаревшее и поэтическое слово. Поэтому ехать мы все же будем на "поїзді",
– отметила учительница.
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Как красиво на украинском назвать каприз
Учительница Светлана Чернышева также рассказывала об украинских соответствиях к слову "каприз".
Вы можете сказать так:
- забаганка;
- примха;
- вередування;
- захтінка.
А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.