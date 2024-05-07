Потяг чи поїзд: як правильно українською

Чимало українців може уникати слова "поїзд", адже вважає калькою з російської. Тому вони вживають слово "потяг".

Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, яка різниця між цими словами. І як правильно треба називати сполучені між собою залізничні вагони.

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Поїзд чи потяг – як правильно українською

Поїзд, як свідчить Сучасний словник української мови, – це ряд з'єднаних між собою залізничних вагонів, що рухаються з допомогою локомотива.

Натомість слово "потяг" має кілька значень. Зокрема:

настійне прагнення до чого-небудь, сильна внутрішня потреба робити щось, бути десь;

велика зацікавленість чим-небудь;

посилена, непереборна схильність до кого-небудь, настійна потреба спілкуватися з певною особою.

І тільки в кінці останнім значенням ми бачимо, що потяг – це застаріле і поетичне слово. Тому їхати ми все ж таки будемо на поїзді,

– зауважила вчителька.

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Як красиво українською назвати каприз

Учителька Світлана Чернишова також розповідала про українські відповідники до слова "каприз".

Ви можете сказати так:

забаганка;

примха;

вередування;

захтінка.

А якщо заглянути у словники, то можна знайти ще більше цікавих та незвичних слів-синонімів. Окремі з них можуть бути діалектизмами або побутувати у розмовному мовленні.