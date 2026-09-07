Показання, покази или показники: как правильно назвать данные счетчика
Каждый месяц мы снимаем показания со счетчика и передаем их поставщику. Но что касается названия этих данных, то можно встретить различные варианты: – Показання, покази или показники счетчика.
Самое время проверить, что гласит украинская языковая норма, со ссылкой на пояснения учительницы украинского языка Светланы Чернышовой.
Показання, покази или показники – что показывает счетчик?
Этот прибор, и не один, есть в каждом доме и квартире. И хотя бы раз в месяц мы смотрим на цифры, которые видим на счетчике электроэнергии, газа или воды.
Кажется, что здесь все просто: посмотрели на счетчик – увидели цифры – передали их. Но как правильно назвать эти цифры: показання, покази или показники?
Обратите внимание! Еще одна языковая ошибка, которую часто допускают украинцы, – название прибора: "щотчик" или "щьотчик". Но это слово – калька с русского языка.
Ведь в интернете можно встретить разные варианты, и мы даже не задумываемся, что где-то допускаем ошибку.
Стоит заглянуть в словари, чтобы понять, что все эти слова есть в украинском языке, но они имеют разное значение и используются каждое в своей сфере.
- Показання – термин чаще всего используется в уголовном праве и означает устное или письменное изложение событий. А в медицине – это признаки болезни, по которым назначается лечение. А также в производстве – это данные приборов.
- Показ / показы – это демонстрация чего-либо: показ мод или открытый показ грузового транспорта.
- Показники чаще всего используются как синоним слова "результаты": это числовая характеристика определенного явления, процесса или состояния.
Например:
- показник температури;
- показник вологості;
- економічні показники підприємства.
Но в случае бытового прибора наиболее точным словом будет "показання": "показання лічильника".
Показания счетчика – это данные, которые фиксирует прибор и по которым определяют объем потребленной электроэнергии, воды, газа и т. д.
Например:
- Передайте показання лічильника до 5 числа.
- Споживач має щомісяця подавати показання електролічильника.
- Які показання лічильника сьогодні?
У языка тоже есть свои "счетчики" точности.