Возвращать свое: в Киеве будут готовить специалистов для освобожденных территорий

Украина обязательно вернет себе каждый клочок земли, которую временно оккупировали россияне. На изгнании врага все не закончится – нужно будет устроить много послевоенных дел.

После того, как воины ВСУ прогонят всех российских окупантов из украинской земли, на освобожденных территориях потребуется много особых специалистов. Готовить их вызвался один из киевских вузов.

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Специалисты для деоккупированных территорий

Как сообщил ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров, в вузе начнется подготовка специалистов для оккупированных территорий. В частности, уже есть новые учебные программы, которые должны стать стартом для тех, кто хочет занимать должности на деоккупированных территориях.

Речь идет о двух новых образовательных программах – "Постконфликтное управление" и "Правительство на послевоенных территориях". Эти курсы уже объявлены в набор и есть в правилах приема в вуз. Вступление на дневную форму обучения происходит по общим правилам, а поступление на заочную форму пройдет через Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Тем, кто окончит эту программу, будут давать диплом магистра. Это позволит выпускникам работать в государственных органах или местном самоуправлении.

Что будут обучать на программах подготовки специалистов для деоккупированных территорий:​