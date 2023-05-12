Після того, як воїни ЗСУ проженуть усіх російських окупантів з української землі, на звільнених територіях потрібно буде багато особливих фахівців. Готувати їх зголосився один з київських вишів.

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Фахівці для деокупованих територій

Як повідомив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, у виші почнеться підготовка фахівців для деокупованих територій. Зокрема, вже є нові навчальні програми, які повинні стати стартом для тих, хто хоче обіймати якісь посади на деокупованих територіях.

Наразі йдеться про дві нові освітні програми – "Постконфліктне врядування" та "Урядування на повоєнних територіях". Ці курси вже оголошені в набір та є в правилах прийому до вишу. Вступ на денну форму навчання відбувається на загальних правилах, а вступ на заочну форму пройде через Національне агентство з питань державної служби.

Тим, хто закінчить цю програму, будуть давати диплом магістра. Це дасть випускникам змогу працювати в державних органах чи місцевому самоврядуванні.

Що навчатимуть на програмах підготовки фахівців для деокупованих територій: