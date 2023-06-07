Обучение в Канаде: для украинцев создали стипендиальный фонд – как получить деньги
Источник:Укрінформ
Миллионы украинцев должны были покинуть родные города из-за вторжения окупантов. Часть из них по-прежнему остается за границей и пытается устроить свою жизнь в новых условиях.
Весь цивилизованный мир помогает Украине не только оружием, но и оказывает большое количество гуманитарной помощи. Кроме того, чуть ли не в каждой стране создано ряд инициатив, призванных помочь украинским беженцам комфортно чувствовать себя в новых условиях.
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Стипендии на обучение украинцев в Канаде
Канадско-украинский фонд и Украинский канадский фонд имени Тараса Шевченко сообщили о том, что совместно положили начало программе стипендий на обучение украинцев в Канаде.
Стипендиальный фонд КУФ для перемещенных студентов будет оказывать финансовую помощь украинцам, которые учатся в высших учебных заведениях Канады,
– сообщили в организации.
Сейчас в фонде есть 300 тысяч долларов, что позволит выплатить по 5 тысяч долларов для 60 успешных студентов, чтобы у них были средства на обучение после школы.
В организациях убеждены, что инвестиция в молодежь – это всегда правильное решение, которое принесет пользу Канаде и Украине. Кроме того, помощь студентам реализовать образовательные стремления даст результаты уже в ближайшем будущем.
Больше узнать о стипендии на обучение в Канаде можно по ссылке. Ранее украинцев на обучение приглашал Вьетнам.