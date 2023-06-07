Весь цивилизованный мир помогает Украине не только оружием, но и оказывает большое количество гуманитарной помощи. Кроме того, чуть ли не в каждой стране создано ряд инициатив, призванных помочь украинским беженцам комфортно чувствовать себя в новых условиях.

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Стипендии на обучение украинцев в Канаде

Канадско-украинский фонд и Украинский канадский фонд имени Тараса Шевченко сообщили о том, что совместно положили начало программе стипендий на обучение украинцев в Канаде.

Стипендиальный фонд КУФ для перемещенных студентов будет оказывать финансовую помощь украинцам, которые учатся в высших учебных заведениях Канады,

– сообщили в организации.

Сейчас в фонде есть 300 тысяч долларов, что позволит выплатить по 5 тысяч долларов для 60 успешных студентов, чтобы у них были средства на обучение после школы.

В организациях убеждены, что инвестиция в молодежь – это всегда правильное решение, которое принесет пользу Канаде и Украине. Кроме того, помощь студентам реализовать образовательные стремления даст результаты уже в ближайшем будущем.

Больше узнать о стипендии на обучение в Канаде можно по ссылке. Ранее украинцев на обучение приглашал Вьетнам.