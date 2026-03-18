В Польше запретят пользование мобильными в школах: кому и когда

В Польше запретят ученикам до 16 лет пользоваться мобильными телефонами в школах. Нововведение заработает с сентября этого года.

Об этом заявила министр образования Польши Барбара Новацкая, отмечает PAP. Могут быть и исключения, например, по медицинским причинам.

Смотрите также Стоит ли запретить смартфоны в школах: что думают украинцы

Почему в школах Польши запретят мобильные телефоны?

Новацкая сообщила, что использование телефонов в школе "не может быть нормой", ведь "дети зависимы от интернета".

Мы завершаем работу над важным законодательным изменением, которое имеет решающее значение для школ и приведет к запрету использования мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года,

– акцентировала она.

По ее словам, пока не установили окончательно, где дети должны оставлять телефоны. Это может быть, например, шкафчик перед каждым классом, или "безопасные пакетики", которые также вводят школы, или корзина у учителя на столе. Решение будут принимать школы.

К слову, в Латвии запретили пользоваться мобильными в школе ученикам 1 – 6 классов. В Швеции младшим школьникам также полностью запретят пользоваться телефонами.

Смотрите также Лесной рассказал, запретят ли смартфоны в школах

Запретят ли мобильные в школах Украины?