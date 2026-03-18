У Польщі заборонять користування мобільними у школах: кому і коли

У Польщі заборонять учням до 16 років користуватися мобільними телефонами у школах. Нововведення запрацює з вересня цього року.

Про це заявила міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, зазначає PAP. Можуть бути й винятки, наприклад, з медичних причин.

Чому у школах Польщі заборонять мобільні телефони?

Новацька повідомила, що використання телефонів у школі "не може бути нормою", адже "діти залежні від інтернету".

Ми завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, яка має вирішальне значення для шкіл і призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року,

– акцентувала вона.

За її словами, поки не встановили остаточно, де діти мають залишати телефони. Це може бути, наприклад, шафка перед кожним класом, чи "безпечні пакетики", які також запроваджують школи, чи кошик у вчителя на столі. Рішення ухвалюватимуть школи.

До слова, у Латвії заборонили користуватися мобільними у школі учням 1 – 6 класів. У Швеції молодшим школярам також повністю заборонять користуватись телефонами.

