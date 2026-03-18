У Польщі заборонять користування мобільними у школах: кому і коли
- У Польщі заборонять учням до 16 років користуватися мобільними телефонами у школах з вересня.
- Міністерка освіти Польщі зазначила, що це рішення ухвалили через залежність дітей від інтернету.
У Польщі заборонять учням до 16 років користуватися мобільними телефонами у школах. Нововведення запрацює з вересня цього року.
Про це заявила міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, зазначає PAP. Можуть бути й винятки, наприклад, з медичних причин.
Чому у школах Польщі заборонять мобільні телефони?
Новацька повідомила, що використання телефонів у школі "не може бути нормою", адже "діти залежні від інтернету".
Ми завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, яка має вирішальне значення для шкіл і призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року,
– акцентувала вона.
За її словами, поки не встановили остаточно, де діти мають залишати телефони. Це може бути, наприклад, шафка перед кожним класом, чи "безпечні пакетики", які також запроваджують школи, чи кошик у вчителя на столі. Рішення ухвалюватимуть школи.
До слова, у Латвії заборонили користуватися мобільними у школі учням 1 – 6 класів. У Швеції молодшим школярам також повністю заборонять користуватись телефонами.
Чи заборонять мобільні у школах України?
- Очільник МОН України Оксен Лісовий заявив, що питання заборони користування телефонами у школах треба щонайменше обговорити з громадськістю.
- Зараз для відомства така заборона – не у пріоритеті, розповів він в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
- За його словами, учні могли б залишати телефони у відповідній скриньці у класі, тоді б краще б сфокусуватись на навчанні.
- Школи при цьому можуть самостійно можуть спілкуватися на цю тему з батьками.
- Освітній омбудсмен Надія Лещик торік розповідала РБК-Україна, що це може бути поганим прикладом, коли учень не вчиться, а сидить у телефоні. Водночас, за її словами, у країні триває війна, лунають повітряні тривоги.