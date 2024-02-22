Украинские студенты превращают аккумуляторы электронных сигарет в павербанки для ВСУ

В Ивано-Франковске студенты Университета Короля Даниила изготавливают павербанки для Вооруженных Сил Украины. И что интересно, материалом для этого являются аккумуляторы использованных электронных сигарет.

Инициатива принадлежит студенту Михаилу Василюку. Парень говорит, что такая идея у него возникла еще до поступления в вуз, однако воплощать в жизнь ее начать именно в университете.

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Студенты изготавливают павербанки из аккумуляторов электронных сигарет

Теперь участники кружка RoboSprint работают над реализацией идеи Михаила вместе.

На самом деле это – кропотливая и тяжелая работа, которая требует много времени, ведь мы самостоятельно занимаемся как сбором аккумуляторов, так и их демонтажем,

– отмечает Василюк.



Преподаватель Сергей Ващишак вместе со студентами изготавливают из аккумуляторов павербанки / УКД

В холле вуза уже даже собирают электронные сигареты, павербанки и батареи к телефонам и ноутбукам, которые вышли из строя.

Что интересно, себестоимость таких павербанков в 2,5 раза меньше фирменных. Зато надежность лучше, потому что эти павербанки разработали для использования именно в полевых условиях с высокими вибрационными и ударными нагрузками, возможным воздействием влаги и колебанием температуры.

Так студенты не только помогают нашей армии, но и заботятся об окружающей среде. Ведь "вейпы" долго разлагаются и загрязняют землю, которая становится непригодной для фермерской деятельности.