"Некоторые злоупотребляют": омбудсмен предложила сократить количество дней для непосещения школы

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик считает, что нужно сократить количество дней для разрешения ученикам не посещать школу без медицинской справки. В частности, с 10 до 5 дней.

Также она акцентировала на усилении ответственности для родителей. Об этом Лещик сказала в комментарии УП.

Что предлагает образовательный омбудсмен?

Лещик отметила: если сравнивать с европейскими странами, куда массово выехали украинцы, то наше законодательство является достаточно либеральным.

Там ребенку фактически запрещено не посещать учебное заведение. Даже несколько дней пропусков – и социальные службы выясняют причины,

– уточнила она.

И добавила, что в Украине разрешено без медицинской справки не посещать школу до 10 дней, если есть записка родителей.

Лещик при этом предлагала сократить этот срок хотя бы до 5 дней, потому что некоторые родители злоупотребляют этим.

Дети фактически выпадают из системы образования. Но это предложение не поддержали. Мы анализировали данные в одной общине по посещению детей. Результаты показали, что часть детей фактически не получает образование. В то же время ответственность родителей минимальная – штраф около 750 гривен. Поэтому, возможно, надо усиливать законодательство в этом вопросе,

– считает образовательный омбудсмен.

Она также напомнила, что в Украине разрешена семейная форма обучения, которая оправдана для детей, которые выехали за границу.

Но если ребенок находится в Киеве или Львове, возникает вопрос: почему он на семейном обучении, почему не посещает учебное заведение? Действительно ли родители обучают ребенка? Могут ли обеспечить государственный стандарт образования?

– отметила Лещик.

И объяснила, что семейная форма обучения предусматривает определенный вид контроля знаний: проведение контрольных работ, тестирования. Учебное заведение может инициировать перевод ребенка на очную форму, если он не выходит на связь или демонстрирует низкий уровень знаний. Но на практике школы редко на это решаются.

Как учатся ученики в Украине?