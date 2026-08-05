Чашка из "фарфора" или "порцеляны": как правильно говорить на украинском языке

Некоторые предметы настолько привычны, что мы почти не задумываемся об их названиях. Чашка остается чашкой, тарелка – тарелкой. А вот материал, из которого они изготовлены, может иметь два названия.

В украинском языке есть синонимы, заимствованные разными путями, и может показаться, что что-то из них – неправильное. Рассказываем о происхождении слов "фарфор" и "порцеляна", со ссылкой на радиоведущую и популяризаторку языка Ольгу Багний.

Какое слово украинское – "порцеляна" или "фарфор"?

Во многих домах до сих пор стоит "фарфоровый" сервиз, который достают только на большие праздники. Но задумывались ли вы, что в украинском языке есть еще одно красивое слово для обозначения этого материала – "порцеляна"? И у него чрезвычайно интересная история. Так есть ли между ними разница? И какое из них более характерно для украинского языка?

Словари украинского языка содержат оба слова для обозначения минеральной массы из смеси каолина, пластичной глины, кварца и полевого шпата (преимущественно белого цвета), которая после соответствующей обработки просвечивается в тонком слое. Она используется для изготовления тонкой посуды, изделий декоративного и прикладного характера, изоляционных материалов и так далее. Но у этих слов – разное происхождение.

Слово "порцеляна" пришло в украинский язык через польский (porcelana), а первоисточником является итальянское porcellana.

Интересно! Существует интересная версия происхождения этого названия. Итальянцы сравнивали гладкую, блестящую поверхность нового материала с раковиной морского моллюска porcellana (каури), которая обладала перламутровым блеском. Именно от названия этой раковины возникло слово, которое впоследствии распространилось почти по всей Европе.

Слово "фарфор" пришло в украинский язык из восточных языков. Его связывают с персидским faghfur (farfūrī, faγfūrі) – так называли титул китайского императора и провинцию, где изготавливали изделия из фарфора, а впоследствии и изделия, поступавшие из Китая. Через тюркские и русский языки это название попало и в украинский.

Часть языковедов считает "фарфор" более поздним заимствованием, тогда как "порцеляна" гораздо органичнее вошла в украинскую языковую традицию.

Что говорят словари? Оба слова являются нормативными. Академический "Словарь украинского языка" приводит "фарфор" и "порцеляна" как названия одного и того же материала, как и портал "Горох".

Какое слово правильное – "фарфор" или "порцеляна": смотрите видео от Ольги Багний

Но в современной украинской речи все чаще рекомендуют употреблять именно "порцеляна", особенно когда речь идет о культуре речи и избегании лишних заимствований.

Само слово "порцеляновый" часто используется в художественной литературе: "порцеляновая чашка", "порцеляновая статуэтка", "порцеляновый сервиз".

Слово "порцеляновый" в украинском языке часто употребляют не только в прямом, но и в переносном значении. Благодаря свойствам самого фарфора – белому цвету, гладкой поверхности, изящности и хрупкости – этот прилагательное стало художественным обозначением красоты, нежности и хрупкости.

Чаще всего можно услышать такие выражения:

"порцелянова шкіра" – очень светлая, гладкая и безупречная;

"порцелянове обличчя" – бледное, нежное, с тонкими чертами;

"порцелянова лялька" – человек, обычно девушка или ребенок, с очень красивой, почти идеальной внешностью;

"порцелянова улыбка" – безупречная, изящная или даже несколько неестественно идеальная;

"порцелянові руки" – нежные, тонкие, изящные.

Сегодня изделия из фарфора – чайные и столовые сервизы, вазы, статуэтки – являются предметом коллекционирования и стоят немалых денег.

Интересные факты о фарфоре – о которых вы не знали

Первый настоящий фарфор был создан в Китае примерно более тысячи лет назад. Европейцы долгое время не могли раскрыть секрет его изготовления.

Из-за своей редкости и высокой стоимости фарфор называли "белым золотом ". Он был символом достатка, а фарфоровые сервизы передавались по наследству.

". Он был символом достатка, а фарфоровые сервизы передавались по наследству. Секрет изготовления фарфора в Европе удалось раскрыть лишь в начале XVIII века. Первой европейской фарфоровой мануфактурой стала Мейсенская , основанная в 1710 году в Германии.

, основанная в 1710 году в Германии. Качественный фарфор обладает интересным свойством: если поднести его к свету, тонкие стенки чашки или тарелки могут быть полупрозрачными.

Если слегка ударить деревянной палочкой по настоящему фарфору, он издает чистый, звонкий и продолжительный звук. Так часто проверяют его качество.

В Украине также существовали известные центры производства фарфора. Наиболее известными были Коростенский, Барановский, Полонский и Довбисский фарфоровые заводы, продукция которых была известна далеко за пределами страны.

Фарфор используется не только для изготовления посуды или декоративных изделий. Благодаря своей прочности и устойчивости к высоким температурам его применяют в медицине, стоматологии, электротехнике и даже в космической промышленности.

Из истории фарфора: смотрите видео

Когда-то этот материал ценился дороже золота, а секрет его изготовления веками охранялся не хуже государственной тайны. Сегодня же мы спорим не о его цене, а о названии: "фарфор" или "порцеляна". И эта языковая история не менее интересна, чем история самого материала.

Выбор за вами – сказать "фарфор" или "порцеляна", ни один вариант не будет ошибкой.