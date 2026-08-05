В українській мові є слова-синоніми, які запозичені у мову різними шляхи і може видатися, що котресь – неправильне. Розповідаємо про походження слів "фарфор" та "порцеляна", з посиланням на радіоведучу та популяризаторку мови Ольгу Багній.
Яка слово українське – "порцеляна" чи "фарфор"?
У багатьох домівках досі стоїть "фарфоровий" сервіз, який дістають лише на великі свята. Але чи замислювалися ви, що в українській мові є ще одне красиве слово для цього матеріалу – "порцеляна"? І воно має надзвичайно цікаву історію. То чи є між ними різниця? І яке з них питоміше для української мови?
Словники української мови містять обидва слова для позначення – мінеральної маси з суміші каоліну, пластичної глини, кварцу й польового шпату (переважно білого кольору), яка після відповідної обробки просвічується в тонкому шарі. Вона використовується для виготовлення тонкого посуду, виробів декоративного та прикладного характеру, ізоляційних матеріалів і тощо. Але у слів – різне походження.
Слово "порцеляна" прийшло до української через польську (porcelana), а першоджерелом є італійське porcellana.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Цікаво! Існує цікава версія походження цієї назви. Італійці порівнювали гладеньку, блискучу поверхню нового матеріалу з мушлею морського молюска porcellana (каурі), яка мала перламутровий блиск. Саме від назви цієї мушлі й виникло слово, що згодом поширилося майже всією Європою.
Слово "фарфор" прийшло до української зі східних мов. Його пов'язують із перським faghfur (farfūrī, faγfūrі) – так називали титул китайського імператора та провінцію де виготовляли вироби з порцеляни, а згодом і вироби, що надходили з Китаю. Через тюркські та російську мови ця назва потрапила й до української.
Частина мовознавців вважає "фарфор" пізнішим запозиченням, тоді як "порцеляна" значно органічніше ввійшла до української мовної традиції.
Що кажуть словники? Обидва слова є нормативними. Академічний "Словник української мови" подає "фарфор" і "порцеляна" як назви одного матеріалу, як і портал "Горох".
Яке слово правильне – фарфор чи порцеляна: дивіться відео від Ольги Багній
Але в сучасному українському мовленні дедалі частіше рекомендують уживати саме "порцеляну", особливо коли йдеться про культуру мовлення та уникнення зайвих запозичень.
Саме слово "порцеляновий" часто використовують у художній літературі: "порцелянова чашка", "порцелянова статуетка", "порцеляновий сервіз".
Слово "порцеляновий" в українській мові часто вживають не лише у прямому, а й у переносному значенні. Завдяки властивостям самої порцеляни – білій барві, гладенькій поверхні, витонченості та крихкості – цей прикметник став художнім означенням краси, ніжності й тендітності.
Найчастіше можна почути такі вислови:
- "порцелянова шкіра" – дуже світла, гладенька й бездоганна;
- "порцелянове обличчя" – бліде, ніжне, з тонкими рисами;
- "порцелянова лялька" – людина, зазвичай дівчина або дитина, із дуже вродливою, майже ідеальною зовнішністю;
- "порцелянова усмішка" – бездоганна, витончена або навіть дещо неприродно ідеальна;
- "порцелянові руки" – ніжні, тонкі, витончені.
Сьогодні вироби з порцеляни – чайні та столові сервізи, вази, статуетки є предметом колекціонування, які вартують чималих грошей.
Цікаві факти про порцеляну – які ви не знали
- Першу справжню порцеляну створили в Китаї приблизно понад тисячу років тому. Європейці довгий час не могли відтворити секрет її виготовлення.
- Через свою рідкісність і високу вартість порцеляну називали "білим золотом". Вона була символом достатку, а порцелянові сервізи передавалися у спадок.
- Секрет виготовлення порцеляни в Європі вдалося розкрити лише на початку XVIII століття. Першою європейською порцеляновою мануфактурою стала Мейсенська, заснована у 1710 році в Німеччині.
- Якісна порцеляна має цікаву властивість: якщо піднести її до світла, тонкі стінки чашки чи тарілки можуть бути напівпрозорими.
- Якщо легко вдарити дерев'яною паличкою по справжній порцеляні, вона видає чистий, дзвінкий і тривалий звук. Саме так часто перевіряють її якість.
- В Україні також існували відомі центри виробництва порцеляни. Найбільш знаними були Коростенський, Баранівський, Полонський і Довбиський порцелянові заводи, продукція яких була відома далеко за межами країни.
- Порцеляна використовується не лише для виготовлення посуду чи декоративних виробів. Завдяки своїй міцності та стійкості до високих температур її застосовують у медицині, стоматології, електротехніці та навіть у космічній промисловості.
З історії порцеляни: дивіться відео
Колись цей матеріал цінувався дорожче за золото, а секрет його виготовлення століттями охороняли не гірше за державну таємницю. Сьогодні ж ми сперечаємося не про його ціну, а про назву: "фарфор" чи "порцеляна". І ця мовна історія не менш цікава, ніж історія самого матеріалу.
Вибір за вами – сказати "фарфор" чи "порцеляна", жоден варіант не буде помилкою.