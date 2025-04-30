Когда прозвучит последний звонок в школах Киева

Последний звонок в школах Киева в этом году прозвучит 30 мая. Ученикам 11-х классов при этом в мае предложат альтернативные модели обучения.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что в действующих условиях выпускникам вместо традиционной классно-урочной системы предлагают индивидуализированно-групповой подход, чтобы глубже проработать выбранные предметы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Когда последний звонок в школах Киева

В течение 31 мая – 30 июня учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учащихся 1 – 10-х классов. Также для них организуют летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по предмету "Защита Украины", тренинги по тактической медицине, безопасности жизнедеятельности, минной безопасности, кибербезопасности и другие активности, актуальные в сегодняшних условиях, уточнил Мондриевский.

В июне педагогам рекомендуют использовать современные учебные инструменты: "живые книги", радио "П.О.Р.Ш.", VR-очки, STEM/STEAM-пространства для исследовательской и экспериментальной деятельности.

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Когда ученики получат документы об образовании

Документы об образовании будут выдавать с учетом ситуации с безопасностью. Свидетельства о получении начального образования ученики получат со 2 до 6 июня, базового среднего – с 11 до 14 июня, полного общего среднего образования – с 18 до 21 июня.

Особое внимание уделяется повышению профессионального мастерства педагогов, особенно в контексте преподавания предмета "Защита Украины" и подготовки учителей в рамках реформы НУШ.