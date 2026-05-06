Когда в школах Киева закончится учебный год: назвали дату
В конце мая в школах Украины будет звучать последний звонок. Киевские школьники его услышат 29 мая.
В июне в школах будут проводить дополнительные занятия. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Когда последний звонок в школах Киева?
Чиновник заявил, что в Киеве работают более 63 тысяч педагогов и получают образование около 400 тысяч учеников и студентов. Несмотря на кризис в энергетике и ситуацию с безопасностью, школы адаптировались к ситуации. Все же ученикам будут помогать наверстать образовательные потери.
Именно поэтому в июне мы усиливаем дополнительные занятия, кружки и программы поддержки,
– уточнил заместитель главы КГГА.
Он также уточнил, что ученики 11 классов в мае будут учиться в рамках измененного формата, ведь в этом месяце стартует НМТ. Так, школы в случае необходимости могут переходить на индивидуально-групповые модели.
Будет ли обучение в июне?
В июне в школах будут проводить занятия для преодоления образовательных потерь. Также организуют мероприятия для психологической поддержки учащихся, учебные практики по "Защите Украины", тренинги по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защиты, обучение по цифровой грамотности.
Также будут действовать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.
Обратите внимание! Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.
Когда выпускники получат документы об образовании?
Документы об образовании в школах Киева планируют выдавать с учетом требований безопасности. Свои свидетельства выпускники разных звеньев получат:
об окончании 4 класса – с 1 по 5 июня;
об окончании 9 класса – с 8 по 12 июня;
об окончании 11 класса – с 19 по 26 июня.
Когда были каникулы в школах Киева?
Весенние каникулы в школах Киева начались 23 марта и продолжались неделю. Летом школьники должны догонять пропущенное.
- Зимние каникулы длились с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
- Из-за кризисной энергетической ситуации в столице также объявляли дополнительные каникулы с 19 января по 1 февраля.