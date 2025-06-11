Все поступающие уже могут регистрировать электронные кабинеты

С 1 июля доступна регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы, колледжи и профтехи Украины. Кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что нужно для регистрации, читайте дальше.

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Как абитуриенту зарегистрировать электронный кабинет в 2025 году

Для регистрации электронного кабинета надо указать:

электронную почту, к которой абитуриент точно имеет доступ. Это будет логин для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет, его надо придумать и запомнить;

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ / экзаменационного листа, который был получен при регистрации на ЕВЭ/ЕФВВ/ЕВВ. Если поступающий имеет сертификаты (листки) разных лет, то отмечает данные одного из них, а другие сможете добавить непосредственно в кабинете;

в случае отсутствия сертификата НМТ / экзаменационного листка ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ) надо указать тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП, старается название идентификационный код).

После этого на указанную почту придет линк для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если абитуриент не успеет за это время, то ему надо пройти регистрацию с начала.

Обратите внимание! Из-за большого количества запросов система может перегружаться. Поэтому МОН советует не пытаться все успеть в первый день: времени для регистрации хватает. Но не стоит откладывать все на последние часы, тогда система тоже нагружена. Выберите день между пиковыми периодами.

Зарегистрировать электронный кабинет можно НЕ только 1 июля. Такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года. Однако стоит ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по вашей траектории поступления. Посмотреть все даты можно на сайте ЕГЭБО.

Если вы создавали кабинет в предыдущие годы, на этот раз нужно зарегистрировать новый. Все прошлогодние кабинеты аннулированы.

Вопросы-ответы по регистрации и активации кабинета есть здесь, а по этой ссылка – информация о каждой траектории поступления.

Уже в кабинете надо будет добавить контактные номера и загрузить собственное фото (размер до 1 Мб, не селфи, ведь заведения могут его использовать для заказа студенческого билета). Если нужно, также укажите данные других сертификатов НМТ (ЕВИ) или документов об образовании (например, вы регистрировались на документ о полном общем среднем образовании, а есть также диплом младшего специалиста, эти документы можно использовать как различные основы поступления).

Важно! в 2025 году в электронный кабинет загружается только фото, загрузка любых других файлов НЕ предусмотрели. Больше ответов на вопросы по работе с электронным кабинетом здесь.