Проходные баллы в аспирантуру – 2026: что нужно знать абитуриентам

Один из самых распространенных вопросов среди будущих аспирантов – сколько баллов нужно набрать для поступления в 2026 году. Ответ не сводится только к цифре.

Министерство образования и науки определило правила поступления в аспирантуру в 2026 году. Мы собрали самую важную информацию, которую нужно знать абитуриентам.

Какой проходной балл необходим для поступления?

В 2026 году правила поступления в аспирантуру претерпели несколько важных изменений. Будущим соискателям степени доктора философии (PhD) необходимо учесть новые требования к вступительным экзаменам, минимальный проходной балл, особенности конкурсного отбора и сроки подачи документов. Рассказываем, что нужно знать абитуриентам.

Министерство образования и науки Украины сохранило модель поступления, которая сочетает общегосударственное тестирование и вступительные экзамены в университете. Одним из ключевых условий остается минимальный порог по результатам Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), без которого абитуриент не сможет участвовать в конкурсе. Рассказываем, сколько баллов нужно набрать, как формируется конкурсный балл и какие правила действуют во время вступительной кампании.

Самое важное требование вступительной кампании 2026 года – минимум 300 баллов по результатам ЕВИ. Речь идет не об оценке одного теста, а о сумме баллов, полученных по двум составляющим ЕВИ:

тест общей учебной компетентности (ТОУК);

тест по иностранному языку.

Если совокупный результат составляет менее 300 баллов, абитуриент не допускается к конкурсному отбору, независимо от результатов других испытаний. Такое требование предусмотрено Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году и разъяснениями Министерства образования и науки Украины.

Для поступления в аспирантуру в 2026 году необходимо пройти три этапа оценки.

1. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ)

ЕВИ состоит из двух блоков:

теста общей учебной компетентности (ТОУК);

теста по иностранному языку.

Именно результаты этих двух компонентов определяют, преодолел ли абитуриент минимальный порог в 300 баллов.

2. Единое вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВИ)

Это общегосударственное тестирование проверяет готовность абитуриента к научной работе, знание основ академической добросовестности, методов исследования, анализа информации и логики научного поиска.

3. Вступительный экзамен по специальности

Его проводит высшее учебное заведение, в которое поступает абитуриент. Именно этот этап является определяющим при конкурсном отборе, ведь позволяет оценить уровень профессиональной подготовки абитуриента.

Обратите внимание! В 2026 году МОН разрешило использовать результаты ЕВЭ 2024, 2025 или 2026 года, если они соответствуют требованиям Порядка приема. Это означает, что повторно сдавать ЕВЭ нужно не всем. В то же время ЕВВ сдается по правилам вступительной кампании 2026 года.

Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогли сдать ЕВИ или ЕВВ с созданием специальных условий, Порядок приема предусматривает альтернативный механизм.

Такие лица могут:

пройти собеседование по иностранному языку вместо ЕВИ;

сдать экзамен по методологии научных исследований в учебном заведении вместо ЕВВ.

Однако вступительный экзамен по специальности является обязательным для всех абитуриентов без исключения.

Как формируется конкурсный балл?

Конкурсный балл складывается из результатов всех вступительных экзаменов. В соответствии с Порядком приема:

20 % – и я результат ЕВИ;

и я результат ЕВИ; 20 % –xml-ph-0000@deepl.internalя результат ЕВВ;

–xml-ph-0000@deepl.internalя результат ЕВВ; 60 % – результат вступительного экзамена по специальности.

Таким образом, даже высокий результат ЕВИ не гарантирует поступления. Решающее значение имеет успешная сдача экзамена по специальности в университете.

Именно этот экзамен имеет наибольший вес при формировании конкурсного балла – 60 %. Остальную часть конкурсного балла формируют результаты ЕВИ и ЕВВ в соответствии с формулой, определенной Порядком приема.

Что следует обратить особое внимание?

Многие абитуриенты ошибочно полагают, что достаточно просто сдать ЕВИ. На самом деле главным условием является преодоление минимального порога в 300 баллов, а уже после этого – успешное прохождение всех последующих этапов конкурсного отбора.

Поэтому подготовку стоит начать заранее, уделив внимание не только тесту общей учебной компетентности и иностранному языку, но и методологии научных исследований и будущему вступительному экзамену по специальности.

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В отличие от поступления на бакалавриат или магистратуру, для поступления в аспирантуру система приоритетности заявлений не применяется.

Каждый университет формирует собственный рейтинговый список абитуриентов по конкурсному баллу и принимает решение о рекомендации к зачислению.

Где ознакомиться с актуальными правилами?

Официальная информация о приемной кампании публикуется на ресурсах:

Именно эти источники следует использовать для проверки дат, правил и требований к абитуриентам.

Что еще нужно знать?

Во время вступительной кампании 2026 года действуют также следующие требования:

заявления подаются через электронный кабинет абитуриента в ЕДЕБО;

результаты ЕВИ предыдущих лет могут быть использованы только в случаях, предусмотренных Порядком приема;

каждое высшее учебное заведение может устанавливать дополнительные требования к вступительному экзамену по специальности;

рекомендации к зачислению формируются отдельно каждым университетом в соответствии с конкурсным баллом.

В 2026 году с 7 по 25 августа абитуриенты подают заявления. Одновременно они регистрируются на вступительный экзамен по специальности. А сами вступительные экзамены в учебных заведениях проводятся с 26 августа по 7 сентября.

Напомним, что обучаться можно на дневной, вечерней и заочной формах. При этом Министерство образования и науки определило, что дневная форма обучения возможна только по государственному или региональному заказу.

Ознакомление с официальными правилами и заблаговременная подготовка помогут избежать ошибок и повысить шансы на успешное поступление.